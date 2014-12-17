Apple Rusya'daki Satışlarını Durdurdu

Dünyanın teknoloji devlerinden Apple'ın, Rusya'daki satışlarını rublede yaşanan "aşırı dalgalanma" nedeniyle geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da sadece online alışveriş mağazasıyla faaliyet gösteren şirket, ülkedeki satışlarını rubledeki "aşırı dalgalanmadan" ötürü geçici bir süreyle durdurma kararı aldı. Bu durum ürün fiyatlarına yönelik inceleme sona erene kadar devam edecek.

Apple ürünlerinin ülkedeki tek satış adresi olan internet sitesinde (www.store.apple.com/ru) ise "Apple mağazasını sizin için güncelliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar faaliyete geçeceğiz" mesajı yer alıyor.

Apple'ın Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri, "Döviz kurunun etkisini hafifletmek için uyguladığımız bir programımız var. Ancak, bu geçici bir program" değerlendirmesini yaptı.

Şirket, rubledeki değer kaybına şimdiye kadar ürünlerinin fiyatını artırarak yanıt vermeye çalışmıştı. Apple'ın piyasaya eylül ayında sunduğu akıllı telefon modeli Iphone 6'nın Rusya'daki fiyatının bir ayda yüzde 25 arttığı belirtildi. Ancak, rubledeki düşüşün kontrol edilememesi üzerine şirketin ülkedeki satışlarını geçici olarak durdurma kararı almasına yol açtığı bildirildi.

RUBLE 9 AYDA YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Rubledeki değer kaybı, ülke ekonomisinin uluslararası yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle aldığı hasarın en açık göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya Merkez Bankası, rublenin dolara karşı tarihinin en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından pazartesi gecesi acil olarak toplanarak, politika faizini yüzde 10,5'ten yüzde 17'ye çıkarma kararı almıştı.

Gün sonunda 1 doların 70 rubleden işlem gördüğü Rusya'da, yaptırımların başlamadığı mart başında 1 dolar yaklaşık 36 rubleydi.