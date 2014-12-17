Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Apple Rusya'daki Satışlarını Durdurdu

Dünyanın teknoloji devlerinden Apple'ın, Rusya'daki satışlarını rublede yaşanan "aşırı dalgalanma" nedeniyle geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Apple Rusya'daki Satışlarını Durdurdu

Dünyanın teknoloji devlerinden Apple'ın, Rusya'daki satışlarını rublede yaşanan "aşırı dalgalanma" nedeniyle geçici olarak durdurduğu bildirildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Apple Rusya'daki Satışlarını Durdurdu
banner238

 Dünyanın teknoloji devlerinden Apple'ın, Rusya'daki satışlarını rublede yaşanan "aşırı dalgalanma" nedeniyle geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da sadece online alışveriş mağazasıyla faaliyet gösteren şirket, ülkedeki satışlarını rubledeki "aşırı dalgalanmadan" ötürü geçici bir süreyle durdurma kararı aldı. Bu durum ürün fiyatlarına yönelik inceleme sona erene kadar devam edecek.

Apple ürünlerinin ülkedeki tek satış adresi olan internet sitesinde (www.store.apple.com/ru) ise "Apple mağazasını sizin için güncelliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar faaliyete geçeceğiz" mesajı yer alıyor.

Apple'ın Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri, "Döviz kurunun etkisini hafifletmek için uyguladığımız bir programımız var. Ancak, bu geçici bir program" değerlendirmesini yaptı.

Şirket, rubledeki değer kaybına şimdiye kadar ürünlerinin fiyatını artırarak yanıt vermeye çalışmıştı. Apple'ın piyasaya eylül ayında sunduğu akıllı telefon modeli Iphone 6'nın Rusya'daki fiyatının bir ayda yüzde 25 arttığı belirtildi. Ancak, rubledeki düşüşün kontrol edilememesi üzerine şirketin ülkedeki satışlarını geçici olarak durdurma kararı almasına yol açtığı bildirildi.

RUBLE 9 AYDA YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Rubledeki değer kaybı, ülke ekonomisinin uluslararası yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle aldığı hasarın en açık göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya Merkez Bankası, rublenin dolara karşı tarihinin en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından pazartesi gecesi acil olarak toplanarak, politika faizini yüzde 10,5'ten yüzde 17'ye çıkarma kararı almıştı.

Gün sonunda 1 doların 70 rubleden işlem gördüğü Rusya'da, yaptırımların başlamadığı mart başında 1 dolar yaklaşık 36 rubleydi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim