banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi.

Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.
Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi.
Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı. 
İPHONE VE İPAD SATIŞLARINDA ARTIŞ
Apple'ıniPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.
Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.
Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.
PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR
Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.
Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmandı.
Çarşamba günü firmanın hisse başına değerinin 198,95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak.
Salı günü itibarıyla yaklaşık 956 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 01.08.2018 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da uçak düştü
Meksika'da uçak düştü
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!
Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
California'da yeni yangın alarmı
California'da yeni yangın alarmı
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim