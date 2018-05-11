Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782
Dünya Yıldızları Atatürk Stadını dolduracak
DÜNYA YILDIZLARI ATATÜRK STADINI DOLDURACAK
İşte iptal edilen vatandaşlıklar
İŞTE İPTAL EDİLEN VATANDAŞLIKLAR
Firari Yılmaz Gümüş’ün aranmasına devam ediliyor
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Eroğlu'na sürpriz destek
EROĞLU'NA SÜRPRİZ DESTEK
banner256
Flaş Haber
Eroğlu'na sürpriz destek
Kapat

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. 

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. 

11 Mayıs 2018 Cuma 08:45
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. 

New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri dünü 187,36 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 1,6 artarak 190,37 dolara kadar yükseldi ve şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Böylece, Apple hisseleri New York borsasında 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. Şirketin hisse başına değeri cuma ve pazartesi günleri arka arkaya rekor kırmıştı. 

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri de bugün 959 milyar dolara kadar tırmanırken, şirketin değeri 1 trilyon barajına biraz daha yaklaştı. 

Uzmanlar, New York borsasında yatırımcıların teknoloji şirketlerine olan talebinin arttığına işaret ederek, Apple'ın piyasa değerinin gelecek haftalarda 1 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirtti. 
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 12:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“yapay Zeka Ülke Meselesi Olmalı”
“yapay Zeka Ülke Meselesi Olmalı”
"Lesser: “ABD-AB İlişkilerinde Yıpratıcı Bir Cephe Açıldı“
"Lesser: “ABD-AB İlişkilerinde Yıpratıcı Bir Cephe Açıldı“
"abd, Türkiye İle İş Birliğini Önemsiyorsa Ypg'ye Tutumunu Değiştirmeli"
Endonezya'da Merapi Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
Endonezya'da Merapi Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı
Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı
Filipinler'de Anayasa Mahkemesi Başkanının Görevine Son Verildi
Filipinler'de Anayasa Mahkemesi Başkanının Görevine Son Verildi
Uluslararası Elektrikli Otomobil Üreticisi Tesla Türkiye'ye Giriyor..
Uluslararası Elektrikli Otomobil Üreticisi Tesla Türkiye'ye Giriyor..
Avustralya’nın Hobart Kenti Yağışlara Teslim!
Avustralya’nın Hobart Kenti Yağışlara Teslim!
ABD İran'a Yeni Yaptırımlar Getirdi!
ABD İran'a Yeni Yaptırımlar Getirdi!
"Avustralya’da 7 Kişi Ölü Bulundu"
"Avustralya’da 7 Kişi Ölü Bulundu"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim