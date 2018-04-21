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"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"

New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.  

"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"

New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.  

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.

 

Perşembe günü yüzde 2,8, bugün de yüzde 4,1 kayıp gösteren şirketin hisseleri, böylece son 2 iş gününde yüzde 6,8 değer kaybetmiş oldu.

 

Söz konusu dönemde firmanın piyasa değeri de 928,7 milyar dolardan 865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

 

Uzmanlar, Apple'açip üreten Tayvanlı firma TaiwanSemiconductorManufacturing'in perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin mobil sektörden gelen talebin zayıf olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

 

Zayıf çip talebi nedeniyle Apple'ın en son akıllı telefonu modeli olan iPhone X satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gelmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların Apple hisselerine karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.

 

Apple, bu yılın ocak-mart dönemine dair net kar ve gelirini 1 Mayıs'ta açıklayacak.

 

Şirket, bilançolarında, iPhone modellerinin ayrı ayrı satış verileri yerine tüm modellerin toplam satış rakamlarına yer veriyor.

Son Güncelleme: 21.04.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
ABDTeknolojiAppleHisseDüştü
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