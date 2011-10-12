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Aplıç kapısı için uluslararası girişim.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Aplıç Kpısı Komitesi, kapının açılış sürecini değerlendirdi.

Aplıç kapısı için uluslararası girişim.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Aplıç Kpısı Komitesi, kapının açılış sürecini değerlendirdi.

12 Ekim 2011 Çarşamba 09:29
Aplıç kapısı için uluslararası girişim.
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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Aplıç Kapısı Komitesi, Aplıç Kapısı’nın ivedilikle açılması amacıyla KKTC toprakları içende kalan bölümdeki tüm hazırlıkların tamamlanarak bunun tüm ilgili taraflarla uluslararası

kuruşlara duyurulmasını istedi.

Lefke Sivil Topum Örgütleri imzasıyla bugün yapılan yazılı açıklamada, Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin konuyla ilgili toplantısında, Türk tarafının kendi bölgesindeki hazırlıkları tamamladığı

yönündeki duyurunun Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından yapılmasını talep etme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Aplıç Kapısı’nın açılmasına yönelik KKTC’nin resmi talebine Rum tarafının olumlu yanıt vermediği gerçeğine işaret edilerek, “Komite, Aplıç Kapısı’nın açılmasının sadece Lefke ve yöresine

değil, Lefke’nin güneyindeki Maratasa ve Solya Vadisindeki  Rum köyleri, Lefke-Yeşilırmak’ın batısındaki Pirgo ve devamındaki Rum köylerine hizmet vereceği, bu bölgeler vasıtasıyla Limasol-Trodos ve

Pirgo-Poli bölgeleri arasındaki ulaşımın  kısalıp kolaylaşacağı, bütün bunların ötesinde de Kıbrıs’taki konjonktürün yumuşatılmasına ve barışa büyük katkı yapacağı” değerlendirmesinde bulunulduğu

kaydedildi.

Yazılı açıklamada, Aplıç Kapısı Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, tüm parti başkanları, güneyde de Lefke bölgesine yakın köy ve kasabalardaki sivil toplum örgütleriyle

ilgili yabancı ülke elçiliklerinin Aplıç Kapısı’nın açılması yönünde harcanan çabalar hakkında bilgilendirme süreci başlatma kararı aldığı da ifade edildi.

Açıklamada, bilgilendirme amacıyla yapılacak görüşmelerde Aplıç Kapısı’nın açılması konusuna katkı koymalarının talep edileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 12.10.2011 09:29
Anahtar Kelimeler:
örgütLefkeAplıç Kapısı
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