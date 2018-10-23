Ap Yetkililerinden Kaşıkçı Konusunda Açıklama...

Paris, 23 Ekim 18 : Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın nişanlısının AP\'ye başvurduğunu belirterek, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Tajani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice Cengiz\'in AP\'ye başvurduğunu bildirdi.

Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Strazburg\'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı\'nın öldürülmesini tartışacak.

MOGHERİNİ\'DEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "(Kaşıkçı\'nın öldürülmesi) AB\'nin tepkileri bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır." dedi.

Mogherini, Strazburg\'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu\'na hitap etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ortadan kaybolmasından itibaren AB olarak tepki gösterdiklerini anımsatan Mogherini, "Biz Suudi yönetiminin Türkiye ile işbirliği yapmasını istedik. Hedefimiz olayı aydınlığa kavuşturmaktı. Gerçeğin ortaya çıkarılması gerekir ve jeopolitiğin etkisi altında kalınmamalı. AB\'nin tepkileri şimdiden itibaren Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır." diye konuştu.

Mogherini, gerçek hakkında hala çok az bilgi sahibi olunduğunu belirterek, “Bu bir ilk adım. Sorumluluğun kabulü bir ilk adım. Fakat Suudi Arabistan tarafından gelen tepkiler çok karanlık nokta barındırıyor. Biz (Suudi Arabistan yönetiminden) açık, hızlı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde 28 üye ülkenin temsilcilerinin açık, derin ve titiz bir soruşturma açılması konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Mogherini, bu talebin G7 ülkelerinden bakanlarla da eş güdüm içinde değerlendirildiğini ve geçerli bir soruşturma talebine dair bildirinin hazırlıklarının yapıldığını aktardı.

"CIA DİREKTÖRÜ, KAŞIKÇI DELİLLERİNİ İNCELİYOR"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel\'in, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'de olduğunu belirterek, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kaşıkçı\'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.

CIA Direktörü Haspel\'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye\'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." şeklinde konuştu.

Pence, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.

(AA/GÖZ/SEL)

