Ap Filistin İle İlişkiler Delegasyonu Başkanı Sylikiotis:

"HAMAS'IN YENİ SİYASET BELGESİ İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE UYGULADIĞI ABLUKANIN KALDIRILMASINA YARDIMCI OLABİLİR"

"FİLİSTİN DEVLETİNİN ARTIK TANINMASI GEREKİYOR"

Brüksel, 4 Mayıs 17 : Avrupa Parlamentosu (AP) Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Neoklis Sylikiotis, Hamas'ın Prensipler Belgesi'ni açıklamasının ardından, "Filistin devletinin 1967 sınırlarıyla artık tanınması gerekiyor" dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sylikiotis, Hamas'ın yeni Prensipler Belgesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Umarım bu belge Fetih ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın çözümüne de katkıda bulunur ve Filistin ulusal birliğinin inşa edilmesini kolaylaştırır" ifadesini kullandı.

Hamas'ın yeni siyaset belgesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 yıldır uyguladığı ablukanın da kaldırılmasına yardımcı olabileceğini söyleyen Sylikiotis, "Trajik sonuçları olan ve binlerce kişiyi etkileyen bu ablukanın sonlandırılması gerekiyor" diye konuştu.

"FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI"

Sylikiotis, "Biz Avrupa Parlamentosundaki Filistin delegasyonu olarak Filistin devletinin artık tanınması gerektiğini söylüyoruz. AB üyeleri İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli seçeneği destekliyorsa 1967 sınırlarıyla Filistin devletini tanımaları gerekiyor" dedi.

Hamas'ın yeni siyaset vizyonunun bu çerçevede sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini kaydeden Sylikiotis, Avrupa'nın İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlaması ve iki devletli çözüm için teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

AP'deki Filistin delegasyonu olarak "iki devletli çözümün tehlikeye girdiğini" düşündüklerini söyleyen Sylikiotis, "AB iki devletli çözüm için acil harekete geçmeli" diye konuştu.

Sylikiotis, diğer yandan AB'nin Filistin'e yardım etmesi, Filistinli yetkililerin de ülke içindeki birliği sağlama konusunda yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çekti. Sylikiotis, İsrail-Filistin sorununun çözümü için "seçimlerin yapılabildiği ve birlik içinde hareket edebilen, başkenti Doğu Kudüs'te ve 1967 sınırlarında tek bir Filistin devletinin inşa edilmesi"nin önemine vurgu yaptı.

HAMAS'IN PRENSİPLER BELGESİ

Hamas lideri Halid Meşal, Hamas'ın yeni Prensipler Belgesi'ni hafta başında Doha'da açıklamıştı. Hamas'ın 18 Ağustos 1988'de kabul ettiği kuruluş belgesinin yeni uluslararası koşullara göre güncellenmesiyle ortaya çıkan 42 maddelik Prensipler Belgesi'nde Hamas'ın 1967 sınırları içinde Filistin devletini kabul ettiği belirtilmişti.

(AA/ÖZ/GUR)