AP tercümanları grevde

Avrupa Parlamentosu (AP) çalışmalarını Avrupa Birliği'nin (AB) resmi 24 diline çeviren tercümanlar, çalışma şartlarını protesto amacıyla iş bırakma eylemi başlattı.

AP'de görev yapan 330'u kadrolu olmak üzere 500'e yakın tercüman bugünden itibaren greve gitti.

Strazburg'da süren AP Genel Kurulu oturumunda parlamenterlerin konuşmalarını AB'nin 24 resmi diline çeviren tercümanlar, grev kararına uyarak konuşmaları tercüme etmedi.

Bu sırada konuşma yapan Portekizli üye MarisaMatias, tercümanların grevde olduğunu fakat AP tarafından çalışmaya zorlandıklarını kaydederek, "Demokrasi evi parlamentoda demokratik haklara saygı duymuyoruz. Bu bir talihsizliktir." dedi.

Grev kararına çok sayıda parlamenterin destek verdiği görülürken, AP yönetiminden, tercümanların çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

AP'de görevli tercümanlar, son dönemde yapılan değişiklikle çalışma saatlerinin artırıldığı ve bu değişiklikle ilgili görüşlerinin alınmadığı yönünde şikâyette bulundu.



