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AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı.

AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:44
AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı.
Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu, Macar üye Kinga Gal’in hazırladığı raporu ve konuyla ilgili düzenlemeyi oyladı.
AB Komisyonunca 2016'da başlatılan çalışmayla gündeme gelen ve Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak adlandırılan düzenleme, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların internetten kayıt olmalarını zorunlu kılacak.
Türkiye’nin de içinde olduğu 60’tan fazla ülke vatandaşını ilgilendiren sisteme göre, AB'ye vizesiz seyahat edebilen kişilerin, 2020’den itibaren yolculuk öncesi doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların yer aldığı bir formu doldurması gerekecek.
Sisteme 7 avro karşılığında kayıt yapılacak. Kayıtların 3 yıl veya seyahat belgesinin geçerlilik tarihine kadar geçerli olacağı, 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri kişilerin ücret ödemeyeceği açıklandı.
Genel Kurulda önceki gün tartışılan raporda, 60’tan fazla ülkeden 1,4 milyar kişinin Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebildiği, bugünün rakamlarıyla 30 milyon olarak belirlenen yıllık ziyaretçi sayısının 2020 itibarıyla 39 milyonu aşacağı kaydedilmişti.
ETIAS sistemiyle AB, "üye ülkelere gelecek vize muafiyeti bulunan kişilerin düzensiz göç, kamu sağlığı ve güvenlik açısından bir sorun teşkil edip etmediği ve yola çıkmadan önce ziyaretçilerin kim olduğu" hakkında bilgi sahibi olmayı hedefliyor.
Genel Kurulda 115’e karşı 494 üyenin onay
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 17:17
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