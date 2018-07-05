AP Kararında Gözden Geçirme Talep Edildi

Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen kararda, üye ülkelerden, göçmen ve sığınmacılara yönelik insani yardım faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlara engel olan ya da bu faaliyetlerin suç kapsamında değerlendirilmesine yol açan yasaları gözden geçirmeleri talep edildi.

AP Genel Kurulu, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE) adına İngiliz parlamenter Claude Moraes'in kaleme aldığı konuyla ilgili raporu ve karar tasarısını görüşerek oyladı.

Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak kabul ettiği ve yaptırım gücü olmayan kararda, üye ülkelerden, göçmen ve sığınmacılara yönelik insani yardım faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlara engel olan veya bu faaliyetlerin suç kapsamında değerlendirilmesine yol açan yasaları gözden geçirmeleri istendi.

Avrupa Birliği'nce (AB) 2002'de kabul edilen direktifle, göçmenlerin AB'ye girişi, transit geçişi ve kayıt altında olmadan yaşamını sürdürmesine yardımcı olan kişilerin cezai yaptırıma tabi tutulmasının önünün açıldığı hatırlatılan kararda, bu yöndeki düzenlemelerin değiştirilerek, insani yardım faaliyetleri ve yardımda bulunan kişilerin yaptırımlardan muaf tutulması gerektiği bildirildi.

Kara ve denizde sığınmacılara yönelik kurtarma faaliyeti yürüten kişi ve STK'ların faaliyetlerinin, devletlerin bu yöndeki yükümlülüklerine destek olarak görülmesi gerektiğinin altı çizilen kararda ayrıca AB Komisyonu, konuyla ilgili kanunların daha anlaşılır ve şeffaf olması için bir çalışma yürütmeye davet edildi.

AB ülkelerinde sığınmacılara yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar sık sık cezai işlemlerle karşı karşıya kalıyor.

