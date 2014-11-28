AP, İnternet Arama Motorlarını Uyardı

AVRUPA PARLAMENTOSU, İNTERNET ARAMA MOTORLARINA "ARAMA" VE "TİCARİ FAALİYETLERİNİ" BİRBİRİNDEN AYIRMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Avrupa Parlamentosu (AP), internet arama motorlarına "arama" ve "ticari faaliyetlerini" birbirinden ayırma çağrısı yapan karar tasarısını onayladı.

AP Genel Kuruluna sunulan "Dijital pazarda tüketicilerin haklarının korunması" başlıklı karar tasarısı 174'e karşı 384 oyla kabul edildi. Oylamada 56 parlamenter çekimser kaldı. Tasarıda, AB Komisyonuna ve AB ülkelerine "Gelişen Avrupa dijital pazarının gelişiminin önündeki engelleri kaldırma" çağrısı yapıldı.

Tasarıya ilişkin yapılan tartışmalarda ise AP üyeleri, internet şirketlerinin piyasadaki baskın konumlarını kötüye kullanmamalarının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Tartışmalarda AB rekabet kurallarının güçlendirilmesi ve internet arama motorlarının diğer ticari faaliyetlerden ayrılması gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Parlamenterler, internet arama motorlarının sıralama, listeleme ve değerlendirme faaliyetlerini şeffaf şekilde gerçekleştirmesi ve aramalarda çıkan sonuçlarda ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.