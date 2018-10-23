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AP Genel Kurulu Kaşıkçı'nın ölümünü tartışacak

AP Genel Kurulu Kaşıkçı'nın ölümünü tartışacak

23 Ekim 2018 Salı 06:25
AP Genel Kurulu Kaşıkçı'nın ölümünü tartışacak

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI ANTONIO TAJANI: "GAZETECİ VE YAZAR KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ CİDDİ BİR ULUSLARARASI SORUŞTURMANIN AÇILMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ. AP, SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİNDEN BU ALÇAK SUÇU İŞLEYENLERİN YAKALANIP CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMEKTEDİR"
 

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ciddi bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Tajani, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü ve gazetecileri savunmanın, AP'nin öncelikleri arasında ilk sırada yer alacağını belirterek "Gazeteci ve yazar Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ciddi bir uluslararası soruşturmanın açılması çağrısında bulunuyoruz. AP, Suudi Arabistan yönetiminden bu alçak suçu işleyenlerin yakalanıp cezalandırılmasını talep etmektedir." dedi.
Antonio Tajani ayrıca Fransa, İspanya ve İtalya'da son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenler ile Afganistan'daki seçimler sırasında düzenlenen saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına AP adına başsağlığı diledi.

AP Genel Kurulu, öğleden sonraki oturumda Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Öldürülmesi" başlıklı bildirisinden sonra üyeler söz alarak konu hakkındaki görüşlerini paylaşacak.
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan bir tasarı da Genel Kurul'da perşembe günü oylanacak.
 

Son Güncelleme: 23.10.2018 10:02
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