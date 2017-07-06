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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

Ap'den Sembolik Türkiye Kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

Ap'den Sembolik Türkiye Kararı
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AVRUPA PARLAMENTOSU, TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN ASKIYA ALINMASINI TALEP EDEN, TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ KARARI KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün görüşülen Türkiye karar tasarısı oylamaya sunuldu. 638 üyenin katıldığı oylamada sembolik nitelikteki karar 64'e karşı 477 oy ile kabul edildi, 97 parlamenter ise çekimser kaldı. Kararda Türkiye’de 16 Nisan’da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının sonuçlarına atıfta bulunularak, anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonuna çağrıda bulunuluyor.

Bağlayıcı nitelik taşımayan kararda ayrıca üye ülkelere ve AB Komisyonuna, Türkiye ile ortak çıkarların gözetileceği samimi ve açık bir ilişki biçimi benimsenmesi önerilirken, ticaret, enerji, ekonomi, göç ve terörle mücadele gibi ortak çıkar alanlarında “kuvvetli iş birliği” kurulması çağrısı yapılıyor. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kınandığı ve AP’nin Türk halkının yanında olduğu belirtiliyor. Hemen ardından ise Türkiye’den AB ülkelerine kaçan FETÖ üyeleri kastedilerek, sığınma izni veren ülkelere teşekkür ediliyor.

PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK’nın saldırılarının kınandığı kararda, örgütün AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılıyor ve silah bırakma çağrısında bulunuluyor. Karar metninde ayrıca AB ülkelerinden, terör örgütü olarak kabul edilen örgütlere ait işaret ve sembollerin yasaklanması konusunda hukuki düzenlemeleri yapmaları isteniyor.

AP kararında dikkati çeken bir başka madde ise Akkuyu Nükleer Santrali projesinden vazgeçilmesi isteği. AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop nükleer santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmazken, Rusya'ya iş birliği ile yürütülen Akkuyu projesinin durdurulması isteniyor.


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