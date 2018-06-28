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AP'den ABD'ye “Tek Taraflı“ Politika Eleştirisi!

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ABD'nin kendi çıkarlarını öncelikli tutan tek taraflı politikalar yürüttüğü, bu durumun Avrupa Birliği (AB) ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

AP'den ABD'ye “Tek Taraflı“ Politika Eleştirisi!

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ABD'nin kendi çıkarlarını öncelikli tutan tek taraflı politikalar yürüttüğü, bu durumun Avrupa Birliği (AB) ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:23
AP'den ABD'ye “Tek Taraflı“ Politika Eleştirisi!


Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ABD'nin kendi çıkarlarını öncelikli tutan tek taraflı politikalar yürüttüğü, bu durumun Avrupa Birliği (AB) ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.
AP Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan karar tasarısında, ABD'nin temel uluslararası anlaşmaları feshetmesi ve ticaret savaşını tetiklemesinin transatlantik ilişkilerine zarar verdiği belirtildi.
AP üyeleri, ABD'nin "önce Amerika" vurgusu yaparak yürüttüğü tek taraflı politikanın, AB ve ABD'nin ortak çıkarlarına ve güven ortamına zarar verdiğini vurguladı.
ABD'nin transatlantik ilişkilere önem verip vermediğini daha açık bir şekilde açıklaması gerektiğini savunan AP üyeleri, ABD'nin uluslararası konular ve bölgesel çatışmalara ilişkin yeni tutumunun anlaşılmaz olduğunu bildirdi.
AP üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması ve İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilme kararını da eleştirdi.
ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin ulusal güvenlik kaygılarıyla açıklanamayacağını ifade eden AP üyeleri, ABD'ye ilave gümrük vergilerini kaldırması çağrısında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 20:19
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