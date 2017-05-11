AP Başkanından AB'ye Uyarı

AP BAŞKANI TAJANİ: "GEÇEN HAFTA FRANSA'DAKİ SEÇİMLERDE AVRUPA YANLISI PROGRAMA VERİLEN DESTEK, BREXİT REFERANDUMUNDAN SONRA AVRUPA'NIN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ OLARAK GÖRÜLEBİLİR"

"ANCAK BU ÜLKELERDEKİ OLUMLU SONUÇLAR, AÇIK ÇEK DEĞİL. BU, DAHA ZİYADE DEĞİŞMESİ İÇİN HALKIN AVRUPA'YA VERDİĞİ GÜVEN MESAJIDIR"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını, halkın güvenlik, göç ve istihdam konularındaki endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Tajani, Bölgeler Komitesi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa bölgeleri temsilcilerini, AB'yi vatandaşlara daha yakın hale getirmek ve halkın endişelerine somut cevaplar vermek için ortak çaba göstermeye çağırarak "Geçen hafta Fransa'daki seçimlerde Avrupa yanlısı programa verilen destek, Brexit referandumundan sonra Avrupa'nın büyük geri dönüşü olarak görülebilir." dedi.

Bunun "izole" bir durum olmadığını, Avusturya ve Hollanda'daki seçimlerde de AB yanlısı partilerin kazandığını ifade eden Tajani, "Ancak bu ülkelerdeki olumlu sonuçlar, açık çek değil. Bu, daha ziyade değişmesi için halkın Avrupa'ya verdiği güven mesajıdır." diye konuştu.

Avrupa'daki tüm vatandaşların, güvenlik, istihdam ve göç konularında AB'den çözüm istemekte haklı olduğunu kaydeden Tajani, "Güvenlik, göç ve özellikle de gençlerin işsizliği konusundaki somut sonuçlarla bu kaygılara yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

AP Başkanı Tajani, Avrupa'daki toparlanma ve istihdam rakamlarının giderek daha iyi hale geldiğini ancak düzensiz olarak yayılmayı sürdürdüğünü de vurguladı.

Fransa'da geçen pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, liberal ekonomi politikalarıyla öne çıkan AB yanlısı Emmanuel Macron kazanmıştı.