Anüsünden Yılan Balığı Çıktı!

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti gerçeği öğrenince şok oldu



Çin’ de gerçekleşen olayda doktorlar, oraya nasıl girmiş olabileceği hakkında konuşmayı reddeden bir adamın anüsünden canlı bir yılan balığı çıkardı. Adam tedavi için hastaneye yatırılırken, çıkan hayvanın da inceleneceği açıklandı.Adı açıklanmayan adamın karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, geldiğinde oldukça sarhoş olduğu da ifade edildi. Doktorlar incelemeler sonucunda Asya bataklık yılan balığı olduğu anlaşılan canlının, hastanın vücuduna bir şekilde sızmış olabileceğini söyledi.Çin kıyılarında oldukça sık rastlanan lezzetli olduğu için sıkça tüketilen balık başarıyla çıkarılırken, doktorlar hayvanın erkeğin anüsüne bir şekilde takılmış olabileceğini söyledi. Durumdan dolayı utanmış olduğu söylenen adam ise olayın ayrıntıları hakkında yorum yapmak istemedi.İnsanların vücudundan yılan balığı çıkması olayı ise Çin’de ilk değil. Bu yılın Nisan ayında, 49 yaşındaki bir adam da aynı şikayetle hastaneye kaldırılmıştı. Güney Çin’in Guangdong eyalaetinde gerçekleşen olayda hasta, hayvanı kabızlığını iyileştirmek için anüsünden içeri ittiğini açıklamıştı.Bundan 1 ay sonra da yine bir yılan balığı vakası yaşanmış, bu defa adamın arkadaşlarının şaka amaçlı olarak böyle bir şey yaptıkları ortaya çıkmıştı.