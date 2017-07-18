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18 Temmuz 2017 Salı 09:07

Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan Açılıyor

Antarktika kıtasından kopan dev buz dağının okyanusa doğru sürüklenmeye devam ettiği bildirildi.

Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan Açılıyor
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Antarktika kıtasından kopan dev buz dağının okyanusa doğru sürüklenmeye devam ettiği bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, çarşamba kıtanın kuzeybatısındaki Larcen C buz sahanlığından kopan 6 bin kilometrekare genişliğindeki buz dağının uydu görüntülerinde kıyı ile arasındaki mesafenin belirginleştiği, dağın sahanlıktan dar bir su ve ince bir buz tabakasıyla ayrıldığının görüldüğü belirtildi.

"A-68" adı verilen dev buz dağının ilerleyişini izleyen  Almanya'nınAlfredWegener Enstitüsünden bilim adamları, Deimos-1 uydusundan elde edilen görüntülerde buz dağının şu ana kadar beklenen şekilde hareket ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Buz dağının Weddel Denizi üzerinde kıyıdan denize doğru esen rüzgarların etkisiyle okyanusa doğru sürüklenmesi bekleniyor.

Ancak "coriolis kuvveti" denilen dünyanın kendi çevresinde dönemesinden kaynaklanan sola doğru sürüklenme etkisi nedeniyle buz dağının Antarktika kıyıları çevresinde kalacağı öngörülüyor.

Yaklaşık bir trilyon ton ağırlığında olduğu tahmin edilen buz dağı bugüne dek tespit edilenlerin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.

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