Ansızın Uykuya Dalıp Günlerce Uyanamayan Köy

Kazakistan'ın 680 civarında kişinin yaşadığı Kalachi köyünde 4 yıldır neredeyse bütün köy günlerce uyuyor. Sebebi ise henüz bilinmiyor





Sürekli uyku halinde olan köy halkı ansızın uykuya dalabiliyor ve günlerce uyanamayabiliyor. Uyanan hastaların hafızalarında hasar gözlemlenebiliyor. Hatta bazı ailelerin artık hastanede uyanma ihtimallerini göz önüne alarak birer uyku çantası hazırladığı ve yanıbaşlarında bulundurduğu biliniyor.







Çocuklarda aşırı uyku yerine bazen halüsinasyona sebep olan şeyin ne olduğu ise halen bilinmiyor.







Köyde tüketilen bütün yiyecekler, vodkalar, içme suyu test ediliyor ancak hiçbir şey bulunamıyor.







Siberian Times‘a konuşan bir köylü hastalığın henüz bilinmediği zamanlarda öldüğü düşünülerek gömülen bir yaşlının aslında ölmemiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Kalachi’yi ziyaret eden doktorlar ve bilim insanları köylülerden aldıkları örneklere ve bölgede yaptıkları radyasyon testlerine dayanarak salgın bir enfeksiyon ya da radyasyona bağlı bir durum olmadığını söylüyor.







Ancak; halen somut kanıtlar bulunamasa da bölgeye yakın, terk edilmiş bir Uranyum madeninin köydeki duruma sebep olabileceği düşünülüyor.







Russia Today ekibi bölgeyi ziyaret ettiğinde terk edilmiş eski madenlerdeki radyasyon seviyesinin tahmin edilenden 16 kat fazla olduğunu bildiriyor.