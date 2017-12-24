Annesinin Whatsapp’tan Gönderdiği Mesajı Twitter’da Paylaştı, Ortalığı Salladı!

Whatsapp'ta annesinden gelen mesajları sonradan fark eden genç, mesajların yanlışlıkla kendisine geldiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Mesajların ikisinde ise fotoğraflar vardı!

ABD’de yaşanan bu ilginç olayda Liam McDonald, annesinden gelen Whatsapp mesajlarını fark etti. Kalp simgeleriyle birlikte iki de fotoğraf gönderen annesi, hatasını fark edince ‘babana atmak istemiştim, pardon’ mesajı yolladı.

Çocuk ise kalp simgeleriyle birlikte bu fotoğrafları açmayarak Twitter’a ekran görüntüsü ekledi ve bakın ne yazdı?”Bu mesajları açıp bakarsam ne olayım”

Kısa sürede büyük ses getiren tweet 85 bin beğeni ve binlerce de retweet alınca Twitter’ın en çok ilgi gören mesajlarından biri olmayı başardı. Ve mesajların ne olduğunu henüz bilen yok!