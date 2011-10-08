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ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

TENZİLE ERDOĞAN İÇİN FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

TENZİLE ERDOĞAN İÇİN FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

08 Ekim 2011 Cumartesi 16:18
ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
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TENZİLE ERDOĞAN İÇİN FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sabah vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için, Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Başbakan İrsen Küçük, II. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de katıldı.

Tenzile Erdoğan'ın tabutu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan cenaze aracında konvoy eşliğinde getirildiği Fatih Camisi'nde musalla taşına konuldu. Üzerinde ''Kabe örtüsünden bir parça''nın bulunduğu tabutunun başında Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu gençler nöbet tuttu.

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kız kardeşi Vesile İlgen ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan avluda bir arada bulunarak, taziyeleri kabul etti.

Bu arada, Başbakan Erdoğan, bazı bakanlarla, avludan ayrılarak, caminin girişinde yer alan Fatih Müftülüğü Kız Kuran Kursu'nun bulunduğu bölümde bir süre dinlendi. Burada taziyeleri de kabul eden Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle öğle namazını kılmak için Fatih Camisi'ne geçti.

Öğle namazının ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazında saf tutmak üzere avluya geldi.

Başbakan Erdoğan ve ailesi ile TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ'ın da katıldığı cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

Mehmet Görmez'in namazın ardından yaptığı konuşma sırasında helallik isterken, Başbakan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine, ayrıca Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve aralarında çok sayıda milletvekilinin yanı sıra şu isimler katıldı:

''Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Fatih Erbakan, Azerbaycan Kafkas Dini İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, Bosna Hersek Reis-ül Uleması Dr. Mustafa Ceriç, Japonya İslam Merkezi Başkanı Nimetullah Halil İbrahim Yurt, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, MHP adına da Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, THY Genel Müdürü Temel Kotil, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yabancı misyon temsilcileri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sabri Şener ile Ajda Pekkan, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş, sanat ve spor dünyasından kişi, eski İsmailağa Camisi imamı Mahmut Ustaosmanoğlu, Kumrulu mescit imamı Hasan Efendi.''

Son Güncelleme: 08.10.2011 16:18
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVefatBAŞBAKANAnnesi
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