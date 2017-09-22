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22 Eylül 2017 Cuma 17:48

Annesi Eğlenmeye Gitti, Bebek Açlıktan Öldü

Annesi Eğlenmeye Gitti, Bebek Açlıktan Öldü
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Rusya'nın Rotsov kentinde annesinin evde bıraktığı ve 1 hafta boyunca gelmediği bebek açlıktan hayatını kaybetti.

Rusya’nın Rotsov bölgesinde 17 yaşındaki Viktoria Kuznetsova isimli kadın bebeğini evde bırakıp, eğlenmeye gitti. Arkadaşları ile eğlenmek için üniversite yurduna gittiği ve bir hafta boyunca orada kaldığı, bu süre zarfında talihsiz bebeğin açlıktan öldüğü bildirildi.

Kadının yaşadığı yerdeki komşuları bir hafta boyunca evde herhangi bir hareketlilik görmemeleri üzerine durumu polise bildirdikleri ifade edildi. İhbar üzerine eve giden polisler, bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bebeğin açlık sebebiyle hayatını kaybettiği ve annenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Genç kadının ifadesinde bebeği teyzesine bıraktığını, yalnız olmadığını bildirdi. Genç kadının, bebeğin ölümünden sorumlu tutularak 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

 
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