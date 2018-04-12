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Anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu

Çin'de film senaryolarını aratmayan, okuduğunuzda gözlerinize inanamayacağınız bir olay yaşandı. Anne ve babası trafik kazasında ölen bebek, bu kazadan 4 yıl sonra hayata merhaba dedi...

Anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu

Çin'de film senaryolarını aratmayan, okuduğunuzda gözlerinize inanamayacağınız bir olay yaşandı. Anne ve babası trafik kazasında ölen bebek, bu kazadan 4 yıl sonra hayata merhaba dedi...

12 Nisan 2018 Perşembe 22:55
Anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu
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Time’ın haberine göre, Çin’de bir karı koca 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazadan önce bebek sahibi olmak isteyen çift, tüp bebek tedavisi gördükleri sırada embriyolarını dondurma kararı aldı.

Ancak çift tedaviyi sonuçlandıramadan kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin anne ve babaları ise, embriyoların peşini bırakmadı. Çocuklarının anısını yaşatacak bir torun isteyen iki aile, ülkede taşıyıcı anneliğin yasak olması nedeniyle çıkmaza girdi. Önce DNA testi yaptıran ve mahkeme kararıyla embriyoları alan aileler, ardından taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Laos’a gitme kararı aldı.

Havayolu şirketleri likit nitrojen tankları içindeki embriyoları taşımak istemezken, iki aile karayoluyla Laos’a ulaştı. Burada bir taşıyıcı anne bulunurken, bebeğin Çin vatandaşı olabilmesi için kadına turist vizesi alındı.

9 ay sonra sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Tiantian adlı bebek, anne ve babasının ölümünden 4 yıl sonra doğmuş oldu. Yerel basına yansıyan haberlere göre torunlarına kavuşan aileler, soylarının devam ettiği için çok mutlu olduklarını söyledi.

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