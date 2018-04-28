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Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı

Çocuğu okul arkadaşıyla lego oynamak için eve geldi... İkili birlikte odaya çıktı... İki çocuk odaya çıktıktan sonra kapıyı kilitledi... Eve gelen küçük çocuk evden ayrıldı...

Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı

Çocuğu okul arkadaşıyla lego oynamak için eve geldi... İkili birlikte odaya çıktı... İki çocuk odaya çıktıktan sonra kapıyı kilitledi... Eve gelen küçük çocuk evden ayrıldı...

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:41
Anne çocuğuyla konuşunca iğrenç olay ortaya çıktı

İngiliz BBC kanalında yayımlanan Victoria Derbyshire Show isimli programda korkunç bir olay açığa çıktı. Programa katılan 'Sarah' isimli anne, 8 yaşındaki oğlunun okul arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

Korkunç olay İngiltere’de yaşandı. İsmini Sarah olarak açıklayan anne, oğlunun okul arkadaşının lego oynamak için evlerine geldiğini, ikilinin birlikte odaya çıktığını anlattı. Annenin ifadesine göre, iki çocuk odaya çıktıktan sonra kapıyı kilitledi ve kapı açılmasın diye arkasına sandalyeyle barikat kurdu.

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Olay, tecavüz eden küçük çocuğun evden ayrılmasıyla ortaya çıktı. Oğlunun tavırlarında bir gariplik fark eden ve sürekli ağladığını gören anne, olayı anlamak için küçük çocukla konuştuğu zaman gerçek açığa çıktı.

BBC kanalında yayımlanan Victoria Derbyshire Show isimli programa katılan Sarah, “Oğlum sürekli burada kalmak istemediğini söylüyordu. Canım yanıyor diyerek sürekli ağlıyordu. Ertesi gün okula haber vererek polise gittim. Ancak çocuk oğlumu kimseye anlatmaması konusunda tehdit etmiş. Olayı polise aktardık araştırılacağını söyledi. Ancak oğluma bu acıyı yaşatan çocuğun hala okula gidiyor olması çok canımı yakıyor. Hiçbir sonuçla karşılaşmadı ve bu bence çok ters.” dedi.

İngiltere’de son 4 yılda okul içerisinde tecavüz vakalarında ciddi oranda artış gözüküyor.

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