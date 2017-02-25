Anne Babasına Söz Verdi!

Gökdelenden sarkan Rus model Viktoria Odintsova konuştu



Dubai'deki bir gökdelenin tepesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen Rus model, Arap basınına konuştuRus model Viktoria Odintsova, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'deki bir gökdelende çektirdiği fotoğraflarla ilgili açıklamalarda bulundu.Gökdelenden sarkarken kaydedilen görüntülerini Instagram’da paylaşınca eleştiri yağmuruna tutulan 22 yaşındaki model, çekimler sırasında hiçbir güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle tepki görmüştü.Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rus model, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, olanların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne girişinin yasaklanmasından endişe duyduğunu söyledi.Odintsova, "Yaptığımın tamamen doğru bir şey olmadığını ya da yanıma kalmayacak bir şey olmadığını biliyorum. Yaptıklarımdan gurur duymuyorum ve Dubai yetkililerinin geri dönmemi yasaklamamalarını ümit ediyorum" diye konuştu.Ayrıca kentte benzer bir şeyi tekrarlamayacağına dair taahhütname imzalamak zorunda kaldığını da belirten Rus model, "Sarkarken o anda çok korkmadım. Videoyu izleyip fotoğrafları gördükten sonra kendimi attığım tehlikenin farkına vardım" dedi.