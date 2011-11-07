Ankara'dan Barzani'ye: Sızmayı önleyin

Türkiye’de temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’ye PKK’yla mücadele konusunda kırmızı bir dosya verildiği öne sürüldü.

Dosyada Peşmerge’nin neler yapması gerektiği anlatıldı.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye, Peşmerge’nin terör örgütü PKK’ya karşı devreye girmesini istedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türk tarafı, PKK’nın Kuzey Irak’ta istediği gibi hareket etmesi ve Türkiye’ye sızmasının önlenmesi için Peşmerge güçlerinin neler yapması gerektiğini Barzani’ye bir “Kırmızı dosya” ile sundu.

Bu dosyada terör örgütü elebaşlarının Kuzey Irak sınırları içindeki hareketlilikleri, çoğunlukla bulundukları yerler ve hangi noktalarda lojistik destek aldıklarına dair yenilenmiş bilgiler de yer aldı. Dosyada Peşmerge’nin neler yapması gerektiği şöyle sıralandı: Örgüt bölgeye para transferinde çoğunlukla havayolu ulaşımını tercih ediyor ve bunun için Erbil Havaalanı’nı kullanıyor. Avrupa’nın değişik ülkelerinden Erbil’e yapılan uçak seferlerinde örgüt adına kuryelik yapanlar yanlarında yüklü miktarda para getiriyorlar.

Para transferiyle ilgili bizim verdiğimiz istihbaratı iyi değerlendirin, getirilen paraya el koyun ve kuryeleri yakalayın. Bunun için havaalanında sıkı kontrol yapın. Kandil Dağı’na giden yollarda PKK’nın kontrol noktaları olduğunu herkes biliyor. Buralara yerleştirilen militanlar Peşmerge güçlerini görünce kaçıyorlar. Ancak Peşmerge bölgeden ayrıldıktan sonra, yine düz ovaya iniyorlar.

Peşmerge, PKK militanlarının kaçmasıyla yetinmemeli, görmezden gelmemeli, kaçanı yakalayana kadar kovalamalı, gerekirse çatışmaya girmeli. Araziden verdiğiniz istihbarat yeterli değil. Yüzyüze verilen ve bölgede çıplak gözle yapılan istihbarat en sağlıklısı ve en etkilisi. Yakaladıklarınızı bir süre sonra salmayın. Bize veya Erbil’deki üçlü komuta merkezine teslim edin. Daha önceki dönemlerde Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki sızma noktalarını belirlemiştik.

Bu noktalarda kurulmuş karakollarda daha etkili olun, sızmalara karşılık 24 saat devriye gezin. Peşmerge izi kaybettiğinde de hemen karşı tarafı (Türkiye) haberdar etmeli. PKK, Avrupa’daki örgütlenme taktiğini, başta Kuzey Irak olmak üzere Irak’ın genelinde de uygulamaya başladı. PKK, çoğunlukla kültürel faaliyetler veya faaliyette bulunulmak istenilen bölgedeki halkın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde, başka isimler altında örgütleniyor. Buna karşı uyanık olun.