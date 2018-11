Ankara’da Ab-türkiye Toplantısı

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Mogherini, toplantının olumlu, yapıcı, verimli ve dürüst geçtiğini söyledi.

Türkiye\'nin AB\'ye aday ülke ve önemli bir stratejik ortağı olduğunu belirten Mogherini, iki tarafın ilişkilerinin AB, Türkiye, bölge ve küresel dış politika için son derece önemli olduğunu anlattı.

"AB, GÜÇLÜ TÜRKİYE VE TÜRKİYE\'YLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ İSTİYOR"

Türkiye\'nin AB\'yle ilişkileriyle ilgili olarak Mogherini, şunları söyledi:

"Türk hükümetinin AB\'yle ilişkileri güçlendirmeye ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Reform Eylem Grubu\'yla ilgili son açıklamaları da gördük, Aralık ayında tekrar toplanacak. Bu konuda çok net olmak istiyorum ki AB, güçlü bir Türkiye ve Türkiye\'yle güçlü bir iş birliği istiyor. Bu bizim hedefimiz ve birlikte üzerinde çalıştığımız bir şey. Türkiye\'nin her ikimiz için de stratejik önem taşıyan ve jeopolitik olarak son derece karmaşık bir bölgede el ele birlikte çalışabileceğimiz istikrarlı, müreffeh, demokratik bir komşu olmasını istiyoruz."

Türkiye ile AB\'nin güvenlik, terörle mücadele, bölgedeki barış ve istikrar konusunda ortak olduklarını aktaran Mogherini, daha güçlü bir Türkiye\'nin de hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı temelinde ve temel özgürlüklere tam saygı duyulan demokratik bir Türkiye demek olduğunu vurguladı.

Türkiye\'nin sağlıklı ve birleşik bir Türk toplumu, özgür basın ve sivil toplumla karar alıcılar arasında sistematik açık diyalogla daha güçlü olacağını dile getiren Mogherini, "bazı akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını" hatırlattı.

Mogherini, Türkiye\'yle enerji, ulaşım ve ekonomi gibi hem taraflar hem de bölge için son derece önemli meselelerde iş birliğini sürdürmek istediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın AİHM\'in (eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin) Demirtaş kararına ilişkin bunların bir bağlayıcılığı olmadığı şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Mogherini, Türkiye\'den mahkeme kararlarını takip etmesini beklediklerini kaydetti.

“YENİ MÜZAKERE BAŞLIĞI AÇILMAYACAK”

Türkiye\'nin AB\'nin en büyük ilk altı ticaret ortağından biri olduğunun altın çizen Johannes Hahn ise, Avrupa\'nın da Türkiye\'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda yer aldığını dile getirdi.

Hahn, bir gazetecinin, "Türkiye\'de AB\'ye üyelik konusunda oluşan hayal kırıklığı noktasında Türkiye\'yi eleştirmek dışında öz eleştiri yapıp yapmadıklarına" ilişkin sorusuna, şu an için yeni bir fasılın açılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda çaba sarf ettiklerini savunan Hahn, "Değer temelli bir yaklaşımımız var. Gerçekçi hedeflerimiz var. Vizyonumuzu gözden kaçırmamak lazım. Somut sonuçlar alınması gerekiyor." diye konuştu.



Vize serbestisi konusunda görüşmelerin ivme kazandığını da belirten Hahn, Türkiye\'nin AB hedefleri noktasında yapıcı tutumunun gelecek için önlerini açacağını ifade etti.

"MUTABAKATIN TAM ANLAMIYLA UYGULANMASI İKİ TARAFIN DA YARARINA"

Türkiye Dışişlri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da , AB ile göç konusunda yapılan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla uygulanmasının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayarak, AB\'nin mutabakat içindeki bazı unsurları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye\'den Yunan adalarına geçen düzensiz göçmen sayısının düştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, mutabakatın içinde 5 fasılın açılmasının da yer aldığını ancak bazı ülkelerin engellemesi sebebiyle bu fasılların açılmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinin her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayarak, "Bazı ülkelerin siyasi saiklerle bunları engellemesine komisyonun izin vermemesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken 72 kriterden 6 kriterin kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir an önce bu kriterler de tamamlanarak inşallah vize serbestisine de geçmiş olacağız." dedi.

