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Ankara-Washington hattında İran trafiği

Ankara ile Washington arasında son 24 saatte İran'la ilgili gelişmeler konusunda yoğun bir diplomasi....

Ankara-Washington hattında İran trafiği

Ankara ile Washington arasında son 24 saatte İran'la ilgili gelişmeler konusunda yoğun bir diplomasi....

15 Ekim 2011 Cumartesi 11:00
Ankara-Washington hattında İran trafiği
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Ankara ile Washington arasında son 24 saatte İran'la ilgili gelişmeler konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

Türkiye'nin talebi üzerine Ankara'ya gelen bir ABD heyeti, İran'ın, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ni öldürmek için suikast planı yaptığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na brifing verdi. Brifing sırasında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da Davutoğlu ile telefonda İran konusunu görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın toplantısında söz konusu temaslar hakkındaki bir soru üzerine, “Bildiğiniz üzere Türk tarafı bir brifing ekibi talep etmişti, bu nedenle telefon görüşmesi sırasında brifing ekibimiz de Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ofisindeydi. Dolayısıyla Bakan Clinton, (ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü) Büyükelçi Daniel Benjamin'e de 'merhaba' deme fırsatı buldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Davutoğlu'nu telefonla arayan Clinton, ABD'nin İran'a yönelttiği suikast iddiaları hakkında bilgi verdi. Clinton'un, görüşmede ayrıca, bu ay sonunda Washington'da yapılacak Amerikan-Türk Asamblesi toplantısına katılacağını ilettiği, Davutoğlu'nun ise çalışma programı ve Kasım ayı başında İstanbul'da düzenlenecek Afganistan Bölgesel Hazırlıkları Konferansı hazırlıkları nedeniyle bu toplantıya katılamayacağını muhatabına ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD'li mevkidaşı ile İstanbul'daki konferans esnasında görüşmeyi beklediğini belirtti.

Son Güncelleme: 15.10.2011 11:00
Anahtar Kelimeler:
IranAnkaraWashingtonDiplomasi
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