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ANKA göreve hazırlanıyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 30 Aralık 2010 tarihinden bu yana uçuş

ANKA göreve hazırlanıyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 30 Aralık 2010 tarihinden bu yana uçuş

25 Ekim 2011 Salı 12:27
ANKA göreve hazırlanıyor
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 30 Aralık 2010 tarihinden bu yana uçuş testlerine devam edilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi ile 2 saat 10 dakikalık uçuşu başarıyla gerçekleştirdi.Uçuşta test hedefi olan 10 bin feet irtifaya sorunsuz ulaşıldığı ve otonom uçuş modunda performans belirlemeye ve kalibrasyona yönelik seri test manevrasınında başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

ANKA GÖKLERDE

Hava aracının uçuş özelliklerini sistematik olarak belirleme amaçlı bir uçuş zarfı genişletme programı yapılarak önümüzdeki birkaç uçuşta da irtifa, uçuş süresi ve menzil olarak bu zarf genişletilecek. Bu uçuşları takiben sisteme entegre edilecek Otomatik Kalkış/İniş Sistemi, Buzdan Koruma Sistemi ve gece/gündüz görüş sağlayacak kameranın performanslarının doğrulanmasına yönelik uçuş testlerine geçilecek.

Uçuş test programını desteklemek üzere ikinci prototip hava aracıda hazır olduğu ve diğer prototiplerin montaj faaliyetlerine hızla devam edildiği bildirildi. Prototip hava araçlarının sayısının artmasıyla birlikte test programı ivme kazanarak ANKA’nın en kısa zamanda Türk semalarındaki yerini alması bekleniyor.

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), sabit ve döner kanatlı hava platformlarından uydu sistemleri ve insansız hava araçlarına kadar entegre havacılık ve uzay sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda bulunuyor.

TUSAŞ, havacılık, uzay ve savunma sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alıyor. TUSAŞ’ta 1500’ü mühendis olmak üzere yaklaşık 4000 kaliteli ve deneyimli personel çalışıyor.

Son Güncelleme: 25.10.2011 12:27
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TürkiyeHavaAracıAnkaTUSAŞİnsan
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