Anime Severlerin Mabedi: Ghibli Müzesi

Japonya’ya gelip de farklı deneyimler yaşamak isteyenlerin uğrak mekanı Ghibli Müzesi, 1 Ekim 2011 yılından beri ziyaretçilerine hizmet veriyor. 1985 yılında kurulan ve Studio Ghibli’nin işlerinin sergilendiği sanat müzesi, Tokyo’ya sadece bir banliyö uzaklıktaki Mitaka kentinin Inokashira Parkı’nda yer alıyor.

Mimarisini dünyaca ünlü anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin tasarladığı sanat müzesi, her yaştan kesime hitap edecek şekilde tasarlanmış. İçerisinde bir peri masalındaymış gibi hissedeceğiniz Ghibli Müzesi için biletlerinizi öncesinden ayarlamanız önemli. Çünkü anime severlerin sıkça ziyaret ettiği müzenin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

Müzeye Nasıl Gidilir?

Tokyo’dan Ghibli Müzesi’ne gitmek oldukça kolay. Chuo Line metro hattını kullanarak Kichijoji istasyonunda inebilirsiniz. Bu istasyonda indikten sonra Ghibli Müzesi’ne yürüyerek gidilebiliyor. Kendinizi bir film sahnesindeymiş gibi hissedeceğiniz, yeşillikler içindeki yürüyüş yolunda müzeyi gösteren tabelalar yer alıyor.

Ghibli Müzesi’nin girişinde Studio Ghibli şirketinin logosu olan, Komşum Totoro filminin efsanevi karakteri Totoro sizi karşılıyor. Böylelikle Yürüyen Kale, Rüzgarlı Vadi, Ruhların Kaçışı gibi birçok ünlü animasyon filminin orijinal çizimlerini görebileceğiniz müzeye ilk adımı atabilirsiniz. Müzenin girişinde bulunan kafeden, Ghibli karakterleri ile süslenmiş bir yorgunluk kahvesi içebilirsiniz.

Müzenin Mimarisi

Ghibli Müzesi, çocukluğunuzun vazgeçilmez çizgi film karakteri Heidi ve Oscar ödüllü animasyon Sprited Away’in yaratıcısı Hayao Miyazaki tarafından tasarlanmış. Miyazaki’nin 1990 yılında Roma’ya bir saat uzaklıktaki kasabalardan biri olan Calcata’dan esinlenerek tasarladığı Ghibli Müzesi’nin mimarisi de en az içinde bulunan anime karakterleri ve ilk animasyon filmlerinin orijinal çizimleri kadar ilgi çekiyor.

Bir bahçe olarak tasarlanan müzenin çatısında ise Gökteki Kale filminin ana karakterlerinden dev robot Laputa’nın bir heykeli yer alıyor. Japonya’nın en ünlü isimlerinden biri olan Miyazaki’nin, anime severler için adeta bir mabet inşa ettiği düşünülüyor. Size sadece içerisinde kaybolmak düşüyor. Çünkü girişte alacağınız broşürün üzerinde;

“Hadi, Hep Birlikte Kaybolalım.

Ghibli Müzesi’ndeki mottomuz bu…” yazıyor.

Müzenin Bölümleri

Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bölümleri ile Ghibli Müzesi, animeseverlere eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Müzenin içerisinde özenle tasarlanmış sergiler, muhteşem bir atmosfere sahip kafe, müzeye özgü kısa çizgi filmler izleyebileceğiniz bir salon ve çok daha fazlası bulunuyor.

Tri Hawks okuma salonunda atmosferin büyüsüne kapılıp, kendinizi kitapların tozlu sayfalarına bırakabilir veya Rooftop Garden’da müzenin masalsı görüntüsünü tepeden izleyebilirsiniz.

Saat 18:00’de kapılarını hizmete kapatan müzeden ayrılmadan önce Mamma Aiuto’dan kendinize, ailenize ve sevdiklerinize hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

