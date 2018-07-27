banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94817
ALTIN
191.150
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3794
EURO
5.6613
Döviz kurları!
Döviz kurları
Kıskançlık cinayet işletti!
KISKANÇLIK CİNAYET İŞLETTİ!
Otobüste taciz iddiası
OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI
Kızını taciz etti
KIZINI TACİZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

Anime Severlerin Mabedi: Ghibli Müzesi

Japonya’ya gelip de farklı deneyimler yaşamak isteyenlerin uğrak mekanı Ghibli Müzesi, 1 Ekim 2011 yılından beri ziyaretçilerine hizmet veriyor. 1985 yılında kurulan ve Studio Ghibli’nin işlerinin sergilendiği sanat müzesi, Tokyo’ya sadece bir banliyö uzaklıktaki Mitaka kentinin Inokashira Parkı’nda yer alıyor.

Anime Severlerin Mabedi: Ghibli Müzesi

Japonya’ya gelip de farklı deneyimler yaşamak isteyenlerin uğrak mekanı Ghibli Müzesi, 1 Ekim 2011 yılından beri ziyaretçilerine hizmet veriyor. 1985 yılında kurulan ve Studio Ghibli’nin işlerinin sergilendiği sanat müzesi, Tokyo’ya sadece bir banliyö uzaklıktaki Mitaka kentinin Inokashira Parkı’nda yer alıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:35
Anime Severlerin Mabedi: Ghibli Müzesi

Anime Severlerin Mabedi: Ghibli Müzesi

Japonya’ya gelip de farklı deneyimler yaşamak isteyenlerin uğrak mekanı Ghibli Müzesi, 1 Ekim 2011 yılından beri ziyaretçilerine hizmet veriyor. 1985 yılında kurulan ve Studio Ghibli’nin işlerinin sergilendiği sanat müzesi, Tokyo’ya sadece bir banliyö uzaklıktaki Mitaka kentinin Inokashira Parkı’nda yer alıyor.

Mimarisini dünyaca ünlü anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin tasarladığı sanat müzesi, her yaştan kesime hitap edecek şekilde tasarlanmış. İçerisinde bir peri masalındaymış gibi hissedeceğiniz Ghibli Müzesi için biletlerinizi öncesinden ayarlamanız önemli. Çünkü anime severlerin sıkça ziyaret ettiği müzenin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. 

Müzeye Nasıl Gidilir?

Ghibli Museum ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Tokyo’dan Ghibli Müzesi’ne gitmek oldukça kolay. Chuo Line metro hattını kullanarak Kichijoji istasyonunda inebilirsiniz. Bu istasyonda indikten sonra Ghibli Müzesi’ne yürüyerek gidilebiliyor. Kendinizi bir film sahnesindeymiş gibi hissedeceğiniz, yeşillikler içindeki yürüyüş yolunda müzeyi gösteren tabelalar yer alıyor.

Ghibli Museum ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Ghibli Müzesi’nin girişinde Studio Ghibli şirketinin logosu olan, Komşum Totoro filminin efsanevi karakteri Totoro sizi karşılıyor. Böylelikle Yürüyen Kale, Rüzgarlı Vadi, Ruhların Kaçışı gibi birçok ünlü animasyon filminin orijinal çizimlerini görebileceğiniz müzeye ilk adımı atabilirsiniz. Müzenin girişinde bulunan kafeden, Ghibli karakterleri ile süslenmiş bir yorgunluk kahvesi içebilirsiniz.

Müzenin Mimarisi

Ghibli Museum ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Ghibli Müzesi, çocukluğunuzun vazgeçilmez çizgi film karakteri Heidi ve Oscar ödüllü animasyon Sprited Away’in yaratıcısı Hayao Miyazaki tarafından tasarlanmış. Miyazaki’nin 1990 yılında Roma’ya bir saat uzaklıktaki kasabalardan biri olan Calcata’dan esinlenerek tasarladığı Ghibli Müzesi’nin mimarisi de en az içinde bulunan anime karakterleri ve ilk animasyon filmlerinin orijinal çizimleri kadar ilgi çekiyor.

Bir bahçe olarak tasarlanan müzenin çatısında ise Gökteki Kale filminin ana karakterlerinden dev robot Laputa’nın bir heykeli yer alıyor. Japonya’nın en ünlü isimlerinden biri olan Miyazaki’nin, anime severler için adeta bir mabet inşa ettiği düşünülüyor. Size sadece içerisinde kaybolmak düşüyor. Çünkü girişte alacağınız broşürün üzerinde;

“Hadi, Hep Birlikte Kaybolalım.

Ghibli Müzesi’ndeki mottomuz bu…” yazıyor.

Müzenin Bölümleri

Ghibli Museum ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bölümleri ile Ghibli Müzesi, animeseverlere eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Müzenin içerisinde özenle tasarlanmış sergiler, muhteşem bir atmosfere sahip kafe, müzeye özgü kısa çizgi filmler izleyebileceğiniz bir salon ve çok daha fazlası bulunuyor.

Tri Hawks okuma salonunda atmosferin büyüsüne kapılıp, kendinizi kitapların tozlu sayfalarına bırakabilir veya Rooftop Garden’da müzenin masalsı görüntüsünü tepeden izleyebilirsiniz.

Saat 18:00’de kapılarını hizmete kapatan müzeden ayrılmadan önce Mamma Aiuto’dan kendinize, ailenize ve sevdiklerinize hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.
 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Karşıtı Tasarı Abd Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabul Edildi
Türkiye Karşıtı Tasarı Abd Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabul Edildi
Türkiye İle Abd Arasında
Türkiye İle Abd Arasında "papaz Brunson" Gerilimi
Karadeniz'de sular ısındı
Karadeniz'de sular ısındı
ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama
ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama
ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı
ABD Başkanı Donald Trump’tan skandal çağrı
Fas'ta pilotların grevi uçak seferlerini aksattı
Fas'ta pilotların grevi uçak seferlerini aksattı
İran'dan ABD'ye 'Kızıldeniz' tehdidi
İran'dan ABD'ye 'Kızıldeniz' tehdidi
ABD'li senatörden YPG/PKK'ya 'isyancı yeraltı örgütü' nitelemesi
ABD'li senatörden YPG/PKK'ya 'isyancı yeraltı örgütü' nitelemesi
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Mesut Özil itirafı
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Mesut Özil itirafı
SpaceX Iridium-7 Next uydusunu başarıyla fırlattı
SpaceX Iridium-7 Next uydusunu başarıyla fırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim