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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Angola'da Stadyumda İzdiham: 17 Ölü

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.

Angola'da Stadyumda İzdiham: 17 Ölü
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UİGE ŞEHRİNDEKİ STADYUMDA YAŞANAN İZDİHAM SONUCU 17 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE KİŞİ DE YARALANDI

Ankara, 11 Şubat 17 : Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Uige şehrinde, futbol maçı izlemek için stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişinin öldüğünü açıkladı.

5'i ağır olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığı olayda, yere düşen insanların ezilerek ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu arada görgü tanıkları, 1. Lig maçının yapıldığı 8 bin kişilik stadyuma kapasitesinin üstünde kişinin girmeye çalıştığını anlattı. 

Maça ev sahipliği yapan Recreativo de Libolo takımı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Angola futbol tarihinin eşi benzeri olmayan en trajik olayı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

(AA/AK/HÖ)

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