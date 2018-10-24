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Angelina Jolie\'den Peru\'daki Venezuelalı Göçmenlere Ziyaret

Lima,  24 Ekim 18 : Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak Peru\'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerle görüştü.

Angelina Jolie\'den Peru\'daki Venezuelalı Göçmenlere Ziyaret

Lima,  24 Ekim 18 : Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak Peru\'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerle görüştü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
Angelina Jolie\'den Peru\'daki Venezuelalı Göçmenlere Ziyaret

 

Lima,  24 Ekim 18 : Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak Peru\'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerle görüştü.

Jolie, Peru’nun başkenti Lima’ya yaptığı üç günlük ziyaret sırasında göçmenlerin kaldığı kamplara gitti.

ABD\'li aktris Jolie, göçmen krizine yönelik potansiyel çözüm önerilerini ve uluslararası destek sağlama yollarını görüşmek üzere Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra ile bir araya geldi.

Venezuelalı göçmenlere kapılarını açan Peru\'ya, göçmenlerin ülkede yasal statü almalarına yardımcı olan önlemler için teşekkür eden Jolie, dünya genelindeki hükümetlere, göçmenlerin iltica başvurusunda bulunmalarına yardımcı olan prosedürleri destekleme çağrısında bulundu.

Göçmen krizinin, "öngörülebilir ve önlenebilir" olduğuna dikkati çeken Jolie, aynı zamanda, "Karşılaştığım hiçbir Venezuelalı kendilerine acınmasını istemiyor. Kendi kendilerine yardımcı olmaları için bir imkan sunulmasını istiyor." dedi.

KOLOMBİYA VE PERU\'DAN VENEZUELALI GÖÇMENLER İÇİN ORTAK KARAR 

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela\'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme konusunda ağustos ayında uzlaşıya varmıştı. Kolombiya\'nın başkenti Bogota\'da düzenlenen iki günlük toplantının ardından yapılan açıklamada, göçmenler için ortak veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştı. 

Birleşmiş Milletler (BM), 2014\'ten bu yana yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği tahmininde bulunuyor. 

Kolombiyalı yetkililer, son 2 yılda Venezuela\'dan 1 milyondan fazla kişinin göç ettiğine dikkati çekerken, Perulu yetkililer, halen ülkede 400 binden fazla Venezuelalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.

(AA/ÖZ/HÖ)

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