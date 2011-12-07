Anayolları Temizleme Ve Ağaçlandırma Kampanyası Ertelendi

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından yarın başlatılacağı açıklanan “Ana Yolları Temizleme ve Ağaçlandırma Kampanyası”, bu akşam yurdu etkisi altına alması beklenen yağmurlu hava nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan Gönyeli Çemberi ile Girne Boğazı arasındaki yolun temizliği, Meteoroloji Dairesi’nin uyarıları dikkate alınarak ertelendi.

8 ve 10 Aralık’ta yapılması planlanan etkinliklerin ne zaman gerçekleştirileceği daha sonra duyurulacak.