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Anastasiadis Dönüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalp ameliyatı geçirdiği New York’tan pazar veya pazartesi günü adaya dönmesi bekleniyor. Rum basınına göre Anastasiadis adaya dönmeden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la bir araya gelecek.

Anastasiadis Dönüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalp ameliyatı geçirdiği New York’tan pazar veya pazartesi günü adaya dönmesi bekleniyor. Rum basınına göre Anastasiadis adaya dönmeden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la bir araya gelecek.

16 Aralık 2014 Salı 07:38
Anastasiadis Dönüyor
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Lefkoşa, 16 Aralık 14: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalp ameliyatı geçirdiği New York’tan pazar veya pazartesi günü adaya dönmesi bekleniyor.

Politis ve diğer gazetelere göre Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, hastaneden taburcu edilen Anastasiadis’in pazar günü Güney Kıbrıs’a dönmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Gazete, Anastasiadis’in bugün Kıbrıs saatiyle 17:00’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la görüşeceğini, yarın ise yine Kıbrıs saatiyle gece yarısında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la bir araya geleceğini belirtti.

Alithia gazetesi ise Anastasiadis’in adaya dönüşünün pazartesi gününe de kalabileceğini aktardı.

(SB/GUR)

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