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22 Eylül 2017 Cuma 06:38

Anastasiadis BM Genel Kurulu’nda Konuştu

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e &#34;Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazır olduklarını&#34; ileteceğini söyledi. Anastasiadis, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmelerinin üçüncü gününde konuştu.

Anastasiadis BM Genel Kurulu'nda Konuştu
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GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ ANASTASİADİS:  "BM GENEL SEKRETERİ'NE MÜZAKERELERE HEMEN BAŞLAMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU İLETECEĞİM"

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazır olduklarını" ileteceğini söyledi.
Anastasiadis, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmelerinin üçüncü gününde konuştu.

Yeni bir Kıbrıs Konferansı'nın düzenlenmesi ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması için kapsamlı ve sağlam bir hazırlık yapılması gerektiğini belirten Anastasiadis, tüm taraf ve paydaşların güçlü siyasi irade ve kararlılık göstermesi durumunda görüşmelerden olumlu bir sonuç alınabileceğini vurguladı.

Guterres ile bugün görüşeceğini dile getiren Anastasiadis, "BM Genel Sekreteri'ne müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu ileteceğim" ifadelerini kullandı.

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