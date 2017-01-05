Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2017 Perşembe 10:30

ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI

.

ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
ANAOKULUNA BIÇAKLI SALDIRI: 12 ÇOCUK YARALANDI

Çin'in güneyinde bir bıçaklı saldırgan anaokulunda 12 çocuğu yaraladı.

Şinhua ajansının haberine göre, GuangşiCuang Özerk Bölgesi'nin Pingşiang kentinde 41 yaşındaki bir kişi, bıçakla anaokulundakilere saldırdı. Çocuğunu karşılama bahanesi ile içeri giren saldırgan, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan 12 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çocuklardan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, "Anlaşmazlık yaşadığım köylüme kızdığım için bu eylemi yaptım." diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
SaldırıÇinAnaokulu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ BULGARİSTAN’DA KUŞ GRİBİ
ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ
ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR KIRDI ABD'DE OTOMOBİL SATIŞLARI 2016'DA REKOR...
SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI SURİYELİ AİLELER HALEP'E DÖNMEYE BAŞLADI
8 Yıl Midesinde Makasla Yaşadı 8 Yıl Midesinde Makasla Yaşadı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği...

Haberi Oku