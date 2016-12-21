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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

Amniyon Sıvısı Kemik Hastalıkları İçin Umut Olabilir

İngiliz bilim adamları, amniyon sıvısının, yaşlanan ve zayıflayan kemikleri güçlendirebileceğini bildirdi.

Amniyon Sıvısı Kemik Hastalıkları İçin Umut Olabilir
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İngiliz bilim adamları, amniyon sıvısının, yaşlanan ve zayıflayan kemikleri güçlendirebileceğini bildirdi.

Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan, Great Ormond Street Hastanesi ve College London Üniversitesi iş birliğinde İngiltere Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, bebeği anne karnında koruyan ve gelişimine yardımcı olan amniyon sıvısının, genetik rahatsızlıkları bulunan bebekler, yaşlılar ve hatta astronotların kemiklerle ilgili sorunlarına çözüm olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde gebelik esnasında yapılan testlerde veya doğumdan hemen önce toplanan numunelerden arta kalan amniyon sıvısından kök hücreler çıkarıldı ve bu hücreler, cam kemik hastası farelere enjekte edildi.

Bulgular, kök hücrelerin farelerin kemiklerini yüzde 80 güçlendirdiğini ayrıca kemik yapılarına ve esnekliğine olumlu yönde etki ettiğini gösterdi.

Bilim adamı Pascale Guillot, amniyon sıvısından alınan kök hücrelerin, kemik yapıcı hücrelerin doğal aktivasyonlarını artırdığının gözlendiğini söyledi.

Dünyada her yıl 25 bin bebekten biri cam kemik hastalığı ile dünyaya geliyor.

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Anahtar Kelimeler
Amniyon SıvısıKemik Hastalıkları
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