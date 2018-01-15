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Amerika’ya gidecekler dikkat! Salgın yayılıyor

Amerika’ya gidecekler dikkat! Salgın yayılıyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:04
Amerika’ya gidecekler dikkat! Salgın yayılıyor
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Grip Amerika’da yayılıyor. Grip yüzünden hastaneye yatanların sayısı her hafta ikiye katlanıyor. Gribin en çok vurduğu eyalet, en fazla vakanın görüldüğü California. Bazı hastaneler grip hastalarına acil servislerin koridorlarında ya da çadırlarda bakıyor.

Doktor Adrian Cotton, hastaları grip konusunda uyarıyor: “Birçok kişi gribi soğuk algınlığıyla karıştırıyor ve ‘ben bunun üstesinden gelirim' diyor. Umarım üstesinden gelebilirler ama ne yazık bu herkes için mümkün olmuyor.”

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri de yedi yaşındaki Cisco Galvez. Annesi her şeyin birkaç gün içinde olup bittiğini söylüyor.

Ülke genelinde 41 binden fazla vaka rapor edildi. California'da 30'a yakın kişi hayatını kaybetti.

Gribin en baskın türü “H3N2 influenza A”. Bu tür geçmişte çok daha fazla kişiyi hastanelik etmiş ve ölüme neden olmuştu.

Grip aşıları her yıl Güney Yarım Küre'de kış aylarında öne çıkan grip türleri kullanılarak geliştiriliyor.

Ancak bazı yıllar, aşıyı geliştirmek için kullanılan grip türleri Amerika'ya ulaşanlardan farklı oluyor, bu durumda aşının etkisi kalmıyor. Bu yılki aşının yüzde 10'la 30 arasında etkili olması bekleniyor.

Yine de doktorlar olmayanlara aşı yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Aşı, yayılan virüsü içermese de genellikle zatürre ve ölüm gibi gribin en kötü komplikasyonlarını önlüyor. Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi ve 46 farklı ülkedeki sağlık kurumları Lancet dergisinde bir araştırma yayınladı. Buna göre gribe bağlı ölüm vakalarının sayısında artış yaşanabilir.

Raporda her yıl en yeni veriler kullanılıyor ve “beklenen ölüm sayısı” dünya genelinde grip türünün ciddiyetine göre yılda 300 binle 650 bin arasında belirleniyor. Raporda ölüm sayısının en yüksek olduğu yerlerin Afrika kıtasının güneyi gibi dünyanın en yoksul bölgeleri olduğu kaydediliyor. 

Son Güncelleme: 15.01.2018 23:17
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