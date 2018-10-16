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Amerikan Televizyon Kanalı CNN'den “Kaşıkçı“ İddiası

Amerikan Televizyon Kanalı CNN'den “Kaşıkçı“ İddiası

16 Ekim 2018 Salı 07:48
Amerikan Televizyon Kanalı CNN'den “Kaşıkçı“ İddiası

ABD'NİN CNN TELEVİZYON KANALI, SUUDİ YÖNETİMİNİN, "KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ KABUL EDECEKLERİ YÖNÜNDE RAPOR HAZIRLADIĞINI" İDDİA ETTİ

Amerikan CNN televizyonu, Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını” iddia etti.
CNN televizyonu, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.
Televizyonun, ismini açıklamadığı iki farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybetti.
Haberde Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığı” belirtildi.
Buna göre Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü yanlış giden bir sorgu sonucu olduğunu kabul edecek bir rapor hazırlıyor.
Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen habere göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.
Haberde, konsolosluk binasında yaşanan olaya müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacağı kaydedildi.
OLAY
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.
Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:21
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