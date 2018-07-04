Amerikan Mikroçip Firmasının Çin'deki Satışları Durduruldu



Çin'in güneyindeki Fujian eyaletine bağlı Fuzhou şehrinde mahkeme, Çin-Tayvan ortaklığı yerli şirketle yaşadığı patent ihtilafı nedeniyle Amerikan mikroçip üreticisi Micron şirketine ait çiplerin kullanıldığı ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Fujian Jinhua Bütünleşik Devre Şirketi, yaptığı açıklamada, Fuzhou mahkemesinin, rakip şirketle patent ihtilafı nedeniyle aralarında disk sürücüleri, harici bellekler ve bilgisayar çiplerinin olduğu 26 ürünün satışına tedbir getirdiğini duyurdu.

Jinhua'nın Tayvanlı ortağı United Microelectronics de benzer bir açıklama yayımladı.

Mahkeme kararı henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Kararın, ABD ile Çin'in, teknoloji ürünlerine karşılıklı olarak ilave gümrük vergileri açıkladığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Çin telekomünikasyon şirketi China Mobile'ın ABD piyasasına girmek üzere 7 yıl önce yaptığı başvuru, ulusal güvenlik gerekçesiyle geçen hafta ABD tarafından reddedilmişti.

SATIŞLARININ YARISINDAN FAZLASINI ÇİN'E YAPIYOR

Micron, Güney Koreli Samsung ve SK Hynix ile Amerikan Intel'in ardından dünyanın en büyük dördüncü yarı-iletken üreticisi durumunda. Şirket 2017 yılı karlılık raporunda net satışlarının yarısından fazlasının Çin'e yaptığını açıklamıştı.

Jinhua şirketi ise Çin devleti tarafından 2016 yılında yerli çip üretmek amacıyla kuruldu. Şirket aynı yıl Tayvanlı ortağı United Microelectronics'in desteğiyle 37 milyar yuan (5,5 milyar dolar) yatırımla ilk fabrikasını kurdu.

