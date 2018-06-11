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Amerikan F-15 Savaş Uçağı Okınawa Açıklarında Düştü!

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçağının Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi.

Amerikan F-15 Savaş Uçağı Okınawa Açıklarında Düştü!

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçağının Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:14
Amerikan F-15 Savaş Uçağı Okınawa Açıklarında Düştü!

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçağının Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Hava Öz Savunma Gücü ve ABD ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Okinawa Adası'ndaki ABD'ye ait Kadena Hava Üssü'nden kalkan F-15 tipi savaş uçağının adanın 80 kilometre açığında düştüğü, uçağın pilotunun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Rutin eğitim uçuşu sırasında yaşanan kazanın ardından Japon arama kurtarma birimlerince kurtarılan pilotun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Japon yetkililer kazanın ardından yaptıkları açıklamalarda, son yıllarda Japonya'da Amerikan üsleri çevresinde yaşanan uçak ve helikopter kazalarının artmasından ve bunun siviller üzerinde yarattığı hayati tehlikeden duydukları kaygıyı dile getirdi.

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Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve benzeri olayların tekrarlanmaması için ABD ordusunu uyardıklarını belirtti.

Odonera, "ABD ordusuna ait askeri uçaklar sık aralıklarla kaza yapıyor. Müttefikimizden uçuş güvenliğine dair önlemleri almasını talep ediyoruz." dedi.

Okinawa Valisi Takeşi Onaga da "Bu tip olaylar norm haline gelirse, bizler çocuklarımıza ve onların çocuklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirememiş oluruz. Gelişmiş ülkeler içinde böyle bir sorunla karşı karşıya olan başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük miktarda Amerikan askeri varlığının bulunduğu Okinawa Adası son yıllarda çok sayıda askeri uçak ve helikopter kazasına tanıklık etmişti. Geçen yıl ocak ayında Nago açıklarında MV-22 Osprey tipi helikopter-uçağı suya çakılmış, ekim ayında ise bir CH-53E tipi personel taşıyıcı helikopter Higaşi yakınlarında bir yerleşim bölgesine yaptığı acil iniş sırasında alev almıştı.

 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 15:24
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