Amerikalıların Yarısı Kilo Vermeye Çalışıyor

Ankara, 13 Temmuz 18 : ABD\'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.

Ulusal Sağlık ve Beslenme Kontrol Biriminin 2013-2016 yıllarında yürüttüğü araştırmada, 20 yaş üstü Amerikalıların yüzde 49,1\'inin kilo vermeye çalıştığı kaydedildi.

Araştırmada, kadınların yüzde 56\'sının ve erkeklerin yüzde 42\'sinin zayıflamak için çaba sarf ettikleri belirtildi.

Çalışmada, 40 - 59 yaş grubundaki 10 kadından 6\'sının kilo vermeye çalıştığına işaret edildi.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40\'ının obez olduğu tahmin ediliyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

