Amerikalıların Yarısı Kilo Vermeye Çalışıyor...

ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.
Ulusal Sağlık ve Beslenme Kontrol Biriminin 2013-2016 yıllarında yürüttüğü araştırmada, 20 yaş üstü Amerikalıların yüzde 49,1'inin kilo vermeye çalıştığı kaydedildi.
Araştırmada, kadınların yüzde 56'sının ve erkeklerin yüzde 42'sinin zayıflamak için çaba sarf ettikleri belirtildi.
Çalışmada, 40 - 59 yaş grubundaki 10 kadından 6'sının kilo vermeye çalıştığına işaret edildi.
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının obez olduğu tahmin ediliyor.
ABD'de yetişkinlerin yarısının kilo vermeye çalıştığı tespit edildi.