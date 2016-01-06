Amerika’da Yine Öğretmen Skandalı!



Amerika'da bir öğrenci, öğretmenin kendisine gönderdiği çıplak fotoğraf sayesinde dersi geçtiği iddia edildi.Amerika da bir öğrenci Öğretmenin yolladığı çıplak fotoğraf ile dersi geçtiğini iddia etti. Amerikalı öğretmen müstehcen fotoğraflarını yanlışlıkla gönderdiği öğrencisini dersten geçirmek zorunda kaldı.Amerika’da yaşanan olayda adı belirtilmeyen bir üniversite öğrencisi, öğretmeninden beklenmedik özel bir mesaj aldığı olayda isminin açıklanmasını istemediğini söyledi.Gecenin bir vakti öğretmeninden “Daha fazlasını ister misin?” yazısı ile birlikte gelen fotoğrafı gören öğrenci, “Elbette!” diye cevap vermiş. Adını vermek istemeyen öğrenci, öğretmeninin yanlış kişiye mesaj attığının farkında olmadığını anlayınca kim olduğunu söylediğini vurguladı. Bunun üzerine öğretmeni ise eğer resimleri silip kimseye bir şey anlatmazsa dersten A ile geçeceğini, hatta sınava girmesine bile gerek olmadığını söylemiş…İsminin verilmesini istemeyen öğrenci, “Intro to Communication” dersinden bu şekilde geçtiğini iddia ediyor…