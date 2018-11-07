Amerika\'da Kongrede Artık İki Müslüman Kadın Var

Washington, 7 Kasım 18 : Somalili bir göçmen ve Filistinli bir göçmenin kızı, Salı günü yapılan ara seçimlerle birlikte Amerika’da tarihe geçtiler ve Amerika Kongresine seçilen ilk müslüman kadınlar oldular.

37 yaşındaki İlhan Omar ve 42 yaşındaki Rashida Tlaib Demokrat parti adayı olarak girdikleri seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliği kazandılar. İki kadın aday da Başkan Trump’ın göçmenlik karşıtı politikaları karşısında göçmen haklarını savunan bir kampanya gerçekleştirdiler.

Omar, daha önce Amerika Kongresi’ne girmeyi başaran ilk müslüman aday olan Keith Ellison’un da seçildiği ve Demokratların güçlü olduğu Minesota eyaletinin, Minneapolis bölgesinden seçime girdi.

Bir diğer kadın aday Tlaib’in seçim zaferi de sürpriz olmadı. Tlaib, Michigan’dan Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı.

İkisinin de hikayeleri benzer yollardan geçtiklerini gösteriyor.

ILHAN OMAR

Omar son olarak başörtüsüyle bir dergiye verdiği röportajda, “Ben siyahi bir müslümanım. Seçimlerde yarışmaya karar verdim çünkü ben de, temsili demokrasinin ne olduğunu göstermek isteyen, etrafımdaki bir sürü insandan biriydim” dedi.

Omar, 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Somali’deki iç savaştan kaçtı. 4 yılını Kenya’da bir mülteci kampında geçirdikten sonra Amerika’ya geldi.Ailesi 1997 yılında çok sayıda Somalilinin yaşadığı Minnesota’ya yerleşti.

Omar, 2016 yılında eyalet meclisinde yer aldı ve ülkede bir mecliste koltuk kazanan ilk Somali kökenli Amerikalı oldu.

Omar, ilk müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Ellison’un, 12 yılın ardından eyalet adalet bakanı olabilmek için Temsilciler Meclisi üyeliğini bırakma kararı alması üzerine, yarışa girmeye karar verdi.

Omar ilerici görüşlere sahip siyasi bir kimlik yarattı. Ücretsiz eğitim ve barınma konularına destek verdi ve ceza adaleti reformu çağrısı yaptı.

Trump’ın kısıtlayıcı göçmenlik politikalarına karşı çıktı, ulusal sağlık sistemine destek verdi ve ICE olarak bilinen ve göçmenleri sınırdışı eden kolluk gücünü lağvetmek istediğini söyledi.

RASHIDA TLAIB

Temsilciler Meclisi\'ne seçilen Filistin kökenli Amerikalı müslüman, Detroit’te Filistinli bir göçmenin 14 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Tlaib, bir müslüman olarak seçim kazanarak tarih yazmak amacıyla yarışa girmediğini söylüyor.

Ağustos ayında bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Adaletsizliğe karşı olduğum ve oğullarımın müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorguladıklarını gördüğüm için seçim yarışına girdim. Asla kenarda durup kaderini bekleyen biri olmadım” dedi.

Omar gibi Tlaib de ilk olarak yerel meclise girdi ve Michigan eyaletinde 2008 yılında yerel meclise seçilen ilk müslüman kadın olmuştu.

(VOA/FG)