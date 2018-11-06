Amerika ara seçim için sandık başına gidiyor

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLER SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMEK İÇİN YARIŞACAK

Amerika bugün sandık başına gidiyor. Ara seçimde, demokratlar ve Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için yarışacak.

Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da üstünlüklerini korumasını isterken Demokratlarsa Cumhuriyetçiler’in tekelini kırmayı amaçlıyor.

Siyasi uzmanlar ve anketler Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etme şansını Senato’dan daha fazla görüyor.

TRUMP: "ASLINDA BEN DE OY PUSULASINDAYIM"

Trump, seçime bir gün kala dün Ohio, Indiana ve Missouri’de seçim etkinliklerini sürdürdü.

Trump, e destekçilerine oy kullanmaları çağrısı yaptı ve medyanın seçimleri başkanlığıyla ilgili referandum olarak sunacağını kaydetti.

Trump, “Oy pusulasında ben olmasam da aslında oy pusulasındayım” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Demokratlar’ın Kongre’nin kontrolünü ele geçirmeleri halinde kendi başkanlığı döneminde yapılan her şeyi geri almaya çalışacaklarını söyledi ve “Bu iş bu kadar hassas” dedi.

Trump mitingde Cumhuriyetçi savcı adayı Mike Dewine’e destek verdi. Trump, DeWine’ın Demokrat rakibi Richard Cordray için ise “Çok kişiye zarar vermiş kötü biri” yorumunu yaptı.

Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump da kendisine Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki seçim mitinginde eşlik etti. Ivanka Trump, Beyaz Saray’ın ekonomi politikalarını ve istihdam rakamlarını övdü.

Pazar günü Georgia ve Tennessee’de seçmenle buluşan Trump, olumlu bir tablo çizmişti.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bence Temsilciler Meclisi’nde iyi iş çıkartacağız. Ancak biliyorsunuz benim esas önceliğim Senato. Bence Senato’da çok iyi iş çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, Georgia’daki mitinginde “Ya bizim oluşturduğumuz sıra dışı refahın üzerine koyacaksınız ya da Demokratların ekonomimizi ve geleceğimizi yıkıma götürmesine izin vereceksiniz” dedi.

OBAMA DA MEYDANLARDA

Eski Başkan Barack Obama da Demokrat adaylara destek için meydanlara indi. Obama en son olarak Virginia'da Demokrat adaylara destek verdi

Obama Pazar günü de Indiana'da Demokrat Senatör Joe Donnelly’ye destek vermiş, 2008'deki ekonomik duraklama döneminin ardından ekonomik iyileşmeyi başlatanın kendi hükümeti olduğunu söylemişti.

Obama, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’nin görevde olduğu sekiz yıl boyunca izlediği politikaları ve sağladığı ilerlemeyi geri çevirmeye çalıştığını belirtmiş, Trump’ın zenginler için büyük vergi kesintileri getirmesiyle dalga geçmişti.

Chicago’da da seçim meydanına çıkan Obama, bunun hayatları boyunca yaşanan en önemli seçimler olacağını da söylemişti.

Kongre yarışlarının yanı sıra 50 eyaletin 36’sında valilik seçimleri de yapılıyor. Şu anda valilerin 33’ü Cumhuriyetçi, 16’sı Demokrat ve biri bağımsız.

Seçmenler ayrıca eyaletler bazında marihuananın serbest kalması, suçluların oy verme hakkının teslim edilmesi, Medicaid sigorta kapsamının genişletilmesi gibi konularda da oy kullanacak.