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Ameliyat Yaparken Uyudu

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde, kısırlaşma ameliyatları yaparken uyuyan doktor görevden alındı.

Ameliyat Yaparken Uyudu

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde, kısırlaşma ameliyatları yaparken uyuyan doktor görevden alındı.

14 Aralık 2014 Pazar 17:12
Ameliyat Yaparken Uyudu
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İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, ameliyatları yaparken sarhoş olduğu iddia edilen doktor, 5 kadını ameliyat ettikten sonra, altıncı kadını anestezi altındayken bırakarak uyumaya gitti.


Yetkililer, olayın Suraj vadisinde 60 kadının ücretsiz kısırlaştırma ameliyatı için kaydolduğu sağlık kampında meydana geldiğini açıkladı. Yetkili Vineet Chawdhry, ameliyat edilen 5 kadının durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiklerini belirtti. Ameliyata girmeyi bekleyen altıncı kadın ise yakınları tarafından ameliyathaneden çıkarıldı.

AMELİYATTAN 10 dolar ALIYORLAR

Geçen ay, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde kısırlaştırma ameliyatı olan 15 kadın hayatını kaybetmişti. Bozuk ilaçların ölümlere neden olduğu iddia edilmişti. Birleşmiş Milletler 'in 2006 yılı istatistiklerine göre, nüfusun kontrol altına alınmaya çalışıldığı Hindistan'da kadınlar arasında kısırlaştırma oranı yüzde 37 ile dünyada ilk sıralarda. Hindistan'da 2011-2012 yıllarında 4,6 milyon kadın kısırlaştırıldı. Ülkede 180 milyon kişinin, günde 1,25 dolardan az bir parayla yaşamını sürdürmeye çalıştığı bilinirken, ameliyata alınan kadınların her birine 10 dolar ödendiği ifade ediliyor.  

Son Güncelleme: 14.12.2014 17:16
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Kıbrıs ManşetAmeliyat Yaparken Uyudu
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