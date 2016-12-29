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Kayıp Aranıyor!

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29 Aralık 2016 Perşembe 18:57

Ameliyat İtfaiyecilerle Yapıldı

Ameliyat İtfaiyecilerle Yapıldı
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Ameliyat İtfaiyecilerle Yapıldı
Çin’de inşaat işçisinin başına korkunç bir kaza geldi. Wu Qiang isimli adam, demir çubuk yığınlarının üzerine düştü. Ancak talihsiz adam öyle bir yere denk geldi ki demir çubuklardan biri adamın kasığından girerek midesini parçaladı.

Çin’in Zhenjiang City kentinde 36 yaşındaki Wu Qiang inşaat alanındaki demir Çubukların üzerine eşine az rastlanır bir açıyla düştü. Yaklaşık 60 santimetre uzunluğundaki demir bir çubuk adamın kasık bölgesinden girerek midesini parçaladı.

Meslaktaşları tarafından acilen hastaneye götürülen adam hemen amliyata alındı. Ancak demir çubuğun çıkarılması için ameliyata doktorllarla birlikte itfaiye görevlileri de girdi.

Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye görevlilerinini de yardımıyla demir çubuk adamın vücudundan çıkarıldı. Neyse ki başarılı geçen operasyonu ardındna adamın organlarında kalıcı bir hasar oluşmamıştı.

Doktorlar en büyük riskin operasyon sonrası hastanın enfeksiyon kapması olabileceğini ve sebeple de birkaç gün hastanede tutulacağını söyleri.


 
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