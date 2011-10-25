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Amcaoğlu:Doğancı Patates Üreticileri Birliği'ni Kabul Etti

Amcaoğlu, ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı koymak için çalışmakta olduklarını belirtti.

Amcaoğlu:Doğancı Patates Üreticileri Birliği'ni Kabul Etti

Amcaoğlu, ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı koymak için çalışmakta olduklarını belirtti.

25 Ekim 2011 Salı 11:42
Amcaoğlu:Doğancı Patates Üreticileri Birliği'ni Kabul Etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, üretici birlikleri ile işbirliği içerisinde ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı koymak için çalışmakta olduklarını belirtti.

Amcaoğlu, Mehmet Bicen başkanlığındaki Doğancı Patates Üreticileri Birliği heyetini kabul etti. Kabulde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Nazım Ergene ve bakanlık yetkilileri de hazır

bulundu.

Kabulde üreticilerin sıkıntılarını Amcaoğlu’na aktaran Mehmet Bicen, Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki (TÜK) soğuk hava depolarında bulunan patateslerin soğuk hava depo bedeli silinerek Van’a deprem

bölgesine gönderilmesi önerisinde bulundu ve üreticilerin bu konuda ürün bedeli istemeyeceğini söyledi.

BİCEN

Doğancı Patates Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bicen, patates üreticilerinin sıkıntılarını aktarmak ve çözüm arayışında bulunmak amacıyla bakanlıkta bulunduklarını belirterek, “Üretim esastır. Bu toprakları vatan yapmanın üretimden geçtiği ilkesi ile buradayız” dedi.

İlkbahar ürünü patatesin ekim zamanı gelmesine rağmen tohumluk konusunda farklı duyumlar almakta olduklarına dikkat çeken Bicen, TÜK’ün üreticinin ihtiyacı olan 600 ton tohumluğu getirtmesinin iptal edildiğini Başbakan’ın bu rakamı fazla bularak rakamı 250 tona düşürdüğü bilgisi aldıklarını anlattı.

“Bundan ciddi olarak rahatsızlık duyuyoruz” diyen Bicen, üreticilerin ciddi zarara uğrayacağını söyledi.

Tohumlukların, patates üretimini kendisine meslek seçen, kayıt altındaki üreticilere verilecek olması halinde sıkıntı olmadığını, “ancak geçmiş yıllarda TÜK’ün getirdiği tohumluğun politika malzemesi yapılarak öğretmen, polis ve kamu görevlisi üreticilere dağıtıldığını” belirten Bicen, bu durumda gerçek üreticilere gerekli tohumluğun kalmayacağını ifade etti.

Eğer sıkıntı varsa ve kısıtlama yapılacaksa tohumluğun kendine patates üretimini meslek seçenlere verilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Bicen, “Biz, Güney Kıbrıs’tan tohumluk getirtmek için gerekli kaporaları verdik” dedi.

“Biz üretmek istiyoruz” diyen Mehmet Bicen, kurulacağı belirtilen laboratuarın ne durumda olduğunu da sordu.

Sadece iç piyasa için üretim yapmak istemediklerini ifade eden Bicen, hedeflerinin; devletin de desteği ile 160 bin ton üretime ulaşmak olduğunu, patatese ihracat teşvik primi verilmesini ve bunun 2012 bütçesine de konmasını talep etti.

Bicen, bu ihracat priminin Güney Kıbrıs’a yapılacak satışta da geçerli olması gerektiğini belirtti.

Mehmet Bicen, sanayi tipi parmak patates ve crispi cinsi patates için de tekrar fonların konmasını istedi.

TÜK’ün soğuk hava depolarında bulunan patateslerin Van’daki depremzedelere yollanması konusunda bir düşünceleri olduğuna da dikkat çeken Bicen, üreticilerin soğuk hava bedelinin silinmesi halinde üreticilerin bu ürünler için para talep etmeyebileceğini söyledi.

Bicen, Mildiyö zararlısı için de 2012 bütçesinde kaynak ayrılması gerektiğini de belirtti.

AMCAOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, patates sektöründe de her sektörde olduğu gibi sorunlar bulunduğunu ve bunları çözmenin de görevleri olduğunu söyledi.

Patates tohumluğu konusunda birliğin yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Amcaoğlu, 400 ton tohumluk getirtileceğini ve bunun da ihtiyacı karşılayacak bir rakam olduğunu kaydetti.

Tohumlukların, gerçek anlamda üretici olmayanlara dağıtılması konusundaki hassasiyetlerin anlaşılır olduğunu ve bu konuya hassasiyet göstereceklerini belirten Amcaoğlu, ülkede üretim kalitesinin artması gerektiğini ve bu arttıkça herkesin kendine düşen payı alacağını kaydetti.

Bu yıl tohumluğun Hollanda’dan getirtileceğini, İrlanda’da 2 kez ihaleye çıkmalarına rağmen sel nedeniyle sonuç elde edemediklerini ifade eden Amcaoğlu, ülkede patates tohumluğu ve sertifikalı tohumluk yetiştirmek için girişim başlattıklarını, Türkiye’nin de yardımı ile önümüzdeki yılsonundan itibaren üretime geçebileceklerini söyledi.

Laboratuar ve ekibinin oluşturulduğunu da vurgulayan Amcaoğlu, tahlillerin yapılabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, laboratuarın Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet vereceğini de ifade etti.

Üretimin sadece iç piyasaya yönelik olması yönünde bir düşünceleri bulunmadığını, ihracatın ekonomiye katkısını bildiklerini kaydeden Amcaoğlu, Kıbrıs patatesinin dünyada kabul gören bir ürün olduğunu ve geçen yıl bazı 3. dünya ülkelerine de ihracat yaptıklarını söyledi.

Son İslam Ülkeleri İşbirliği Toplantısı’nda temaslarda bulundukları tarım bakanlarını ülkeye davet ettiklerini de anlatan Amcaoğlu, KKTC ürünlerini alıcı ülkeleri arttırmanın hedefleri olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, fon uygulamasını önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini de kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, deprem bölgesine patates gönderilmesi konusunu kendilerinin de düşündüğünü, ancak bunun için iki ülke arasında temas kurularak, ihtiyaç olup olmadığına bakılması ve konunun Bakanlar Kurulu’na götürülmesi gerektiğini söyledi.

Somali’deki açlık konusunda da meselenin gündeme geldiğini anlatan Ancaoğlu, ancak orada patatesi değerlendirecek bir ortam olmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.10.2011 11:42
Anahtar Kelimeler:
EkonomiAmcaoğluüreticiPatatesDoğancı
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