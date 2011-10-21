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Amcaoğlu: "Türkiye'den gelecek suyun 40 milyon metreküpü tarıma gidecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye 2014 yılından itibaren yıllık....

Amcaoğlu: "Türkiye'den gelecek suyun 40 milyon metreküpü tarıma gidecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye 2014 yılından itibaren yıllık....

21 Ekim 2011 Cuma 15:55
Amcaoğlu:
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye 2014 yılından itibaren yıllık 75 milyon metreküp su geleceğini, bunun 40 milyonunun tarımda kullanılacağını söyledi.

Amcaoğlu, bu çerçevede Çukurova Üniversitesi ile KKTC “bitki deseni” haritasının çıkarılması için ortak çalışma yaptıklarını da bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye 2014 yılından itibaren yıllık 75 milyon metreküp su geleceğini, bunun 40 milyonunun tarımda kullanılacağını söyledi. Amcaoğlu, bu çerçevede Çukurova Üniversitesi ile KKTC “bitki deseni” haritasının çıkarılması için ortak çalışma yaptıklarını da bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün adaya dönüşünden önce Mersin’deki temasları çerçevesinde Kanal 33 TV’de programa katılan Amcaoğlu, KKTC’de üretilen ürünlerin yurt dışına ihracını kolaylaştırmak amacıyla küçük sanayi tesisleri kurulması yönünde gelecek yıla yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü anlattı.

Türkiye kalkındıkça KKTC’nin de kalkınmaya devam edeceğini belirten Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye gelecek suyun yıllık 75 milyon metreküp olduğunu, bunun KKTC’nin içme ve kullanım suyu ihtiyacının iki katı anlamına geldiğini vurguladı.

Suyun 40 milyon metreküplük bölümünün tarımda kullanılacağını anlatan Amcaoğlu, bu suyla bağlantılı olarak KKTC “bitki deseni” haritasının çıkarılması için Çukurova Üniversite ile ortak çalışma yapıldığını kaydetti. Amcaoğlu, programda, terör olaylarında şehit düşen askerlere de rahmet diledi.

Son Güncelleme: 21.10.2011 15:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcTarımSuAmcaoğlu
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