Amcaoğlu tarım fuarı için Adana'ya gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, yarın başlayacak Tarım Fuarı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için bugün Adana’ya gitti.

Temasları çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’yla da görüşecek olan Amcaoğlu, Ziraat Fakültesi ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na

bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 10 başlık altında yürüttüğü projelerle ilgili bilgi alacak.

Amcaoğlu, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu’nu ziyaret edecek ve Mersin İl Tarım

Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunacak.

Temaslarının ardından KKTC’ye dönmek üzere Perşembe akşamı saat 20.00’de Adana’dan ayrılması beklenen Amcaoğlu’na Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Akerzurumlu ve Tarım Dairesi

Müdürü Ali Göksu eşlik ediyor.